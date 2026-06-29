網球｜比利時貝治斯　英國伊斯特本首奪巡迴賽冠軍

今年第3項的大滿貫賽事溫布頓網球賽，今日（29日）將展開正賽。而在星期日，各項賽前的備戰賽事結束，當中在英國的伊斯特本網球賽，比利時球手的貝治斯（Zizou Bergs）個人首次在職業網球巡迴賽（ATP Tour）贏下錦標，他在決賽以2:1的盤數反勝法國的咸拔（Ugo Humbert）。

在英國伊斯特本網球賽男單決賽，上星期六因為天雨，改至星期日繼續。比利時的貝治斯決賽遇上了法國的咸拔，二人會在星期二的溫布頓首圈再碰頭。這場的前哨戰，咸拔本來自以局數6:3取得首盤，不過之後被貝治斯以局數6:1及6:4反勝2盤逆轉，為貝治斯取得個人首個巡迴賽的冠軍。而在之前的女單決賽，美國的姬絲（Madison Keys）以直落2盤7:5及6:4擊敗德國老將瑪莉亞（Tatjana Maria），贏得個人第3次的伊斯特本冠軍。