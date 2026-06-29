世界盃｜巴西雲尼斯奧斯又喊　祖母受訪送祝福

目前在世界盃取得4個入球的巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior），近日在接受訪問時又一次在當場落淚。原因是訪問找來雲尼斯奧斯的祖母拍攝片段，並祝福這位孫兒幸運，令從少在祖母身邊長大的雲尼斯奧斯非常感觸。
雲尼斯奧斯接受巴西的媒體訪問，期間就向他播放了一段突如期來的影片，片中人是他的祖母。他的祖母在影片表示：「他（雲尼斯奧斯）小時候是個怕羞的小男孩。足球就是他的一切，他睡在我身邊至到16歲。」祖母之後說：「雲尼，我的孫呀，我們的聖母將會保護你，你的祖母非常、非常的愛你。」
雲尼斯奧斯看完片段後，與主持人談及祖母和自己的兒時經歷：「我的祖母能夠幫助我的都會做，即使我們只是住在非常狹小的屋裡。這是為甚麼我一直睡在她旁。她改變了我的人生。只要有機會，我都會和她待在一起，因為我知道，總有一天，我們所愛的人會離開我們。我珍惜和她以及家人在一起的每一刻，因為他們竭盡全力幫助我實現夢想。」其後雲尼斯奧斯就感觸落淚。
🚨Vinícius Junior se emociona con el mensaje de su abuela: "Viví hasta los 16 años con ella"— 𝐌adridista 𝐄stanislao 💯🤍 (@R3615Madrid) June 29, 2026
Vinicius es un chaval muy sensible y en el campo se le nota, además tiene un gran corazón. pic.twitter.com/AOIsJw2Ovj