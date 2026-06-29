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體育
出版：2026-Jun-29 13:49
更新：2026-Jun-29 13:49

世界盃｜巴西雲尼斯奧斯又喊　祖母受訪送祝福

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目前在世界盃取得4個入球的巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior），近日在接受訪問時又一次在當場落淚。原因是訪問找來雲尼斯奧斯的祖母拍攝片段，並祝福這位孫兒幸運，令從少在祖母身邊長大的雲尼斯奧斯非常感觸。

雲尼斯奧斯接受巴西的媒體訪問，期間就向他播放了一段突如期來的影片，片中人是他的祖母。他的祖母在影片表示：「他（雲尼斯奧斯）小時候是個怕羞的小男孩。足球就是他的一切，他睡在我身邊至到16歲。」祖母之後說：「雲尼，我的孫呀，我們的聖母將會保護你，你的祖母非常、非常的愛你。」

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雲尼斯奧斯看完片段後，與主持人談及祖母和自己的兒時經歷：「我的祖母能夠幫助我的都會做，即使我們只是住在非常狹小的屋裡。這是為甚麼我一直睡在她旁。她改變了我的人生。只要有機會，我都會和她待在一起，因為我知道，總有一天，我們所愛的人會離開我們。我珍惜和她以及家人在一起的每一刻，因為他們竭盡全力幫助我實現夢想。」其後雲尼斯奧斯就感觸落淚。

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雲尼斯奧斯在訪問談及祖母時就落淚。(影片截圖)

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