世界盃｜巴西雲尼斯奧斯又喊　祖母受訪送祝福

目前在世界盃取得4個入球的巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior），近日在接受訪問時又一次在當場落淚。原因是訪問找來雲尼斯奧斯的祖母拍攝片段，並祝福這位孫兒幸運，令從少在祖母身邊長大的雲尼斯奧斯非常感觸。

雲尼斯奧斯接受巴西的媒體訪問，期間就向他播放了一段突如期來的影片，片中人是他的祖母。他的祖母在影片表示：「他（雲尼斯奧斯）小時候是個怕羞的小男孩。足球就是他的一切，他睡在我身邊至到16歲。」祖母之後說：「雲尼，我的孫呀，我們的聖母將會保護你，你的祖母非常、非常的愛你。」