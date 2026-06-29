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體育
出版：2026-Jun-29 15:23
更新：2026-Jun-29 15:23

世界盃｜葡萄牙C朗嫌腳風唔順　半場換走2500蚊限量特製金波砵

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C朗在對哥倫比亞的比賽，又再「交白卷」。(路透社)

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葡萄牙球星的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），在對烏茲別克梅開二度，成為首位6屆世界盃都有入球的球員，贊助商原本為他特別訂製一對金色新球鞋，以慶祝其成就。結果C朗在對哥倫比亞的上半場夥粒無收下，下半場換回對烏茲別克的球鞋，不過還是沒有改變。

C朗的贊助商Nike在烏茲別克的賽後，公布向C朗送贈一對新的「Nike Mercurial Superfly 11 Gold Scorpion」球鞋，鞋以金色為主，並印上了CR7的字樣，用以紀念C朗的成就。在對哥倫比亞的賽前練習，C朗都有穿上。在比賽當日，上半場也明顯看到這對金光閃閃的球鞋。據報道，該對球鞋售價約為2,500港元，限售2,026對。

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在上半場，C朗有1次射門、1個的罰球及1次的倒掛，全部都未能轉化入球，在半場的時候他立即就換回了在烏茲別克時穿上的同一款式，與其他球員都是一樣的粉紅色球難，不過最後還是未有任何進帳。C朗這對金色球鞋是否不合穿，還是甚麼仍未知道，而他會否再穿上，就要等下一場對克羅地亞揭曉。葡萄牙的主帥馬天尼斯（Roberto Martinez）賽後回應記者有關C朗的狀態時表示：「基斯坦奴的體能狀況很好，他今日也非常好。」

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