世界盃｜葡萄牙C朗嫌腳風唔順　半場換走2500蚊限量特製金波砵

C朗在對哥倫比亞的比賽，又再「交白卷」。(路透社)

葡萄牙球星的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），在對烏茲別克梅開二度，成為首位6屆世界盃都有入球的球員，贊助商原本為他特別訂製一對金色新球鞋，以慶祝其成就。結果C朗在對哥倫比亞的上半場夥粒無收下，下半場換回對烏茲別克的球鞋，不過還是沒有改變。

C朗的贊助商Nike在烏茲別克的賽後，公布向C朗送贈一對新的「Nike Mercurial Superfly 11 Gold Scorpion」球鞋，鞋以金色為主，並印上了CR7的字樣，用以紀念C朗的成就。在對哥倫比亞的賽前練習，C朗都有穿上。在比賽當日，上半場也明顯看到這對金光閃閃的球鞋。據報道，該對球鞋售價約為2,500港元，限售2,026對。