英超｜曼聯烏加迪稱面臨最嚴重傷患　影響新季重建中場

曼聯的防守中場曼紐爾烏加迪（Manuel Ugarte），在為烏拉圭的世界盃分組賽中受傷，他形容「面臨足球員最嚴重的受傷」，令曼聯今夏的中場重建計劃可能受到阻礙。

25歲的烏加迪在世界盃的分組賽，代表烏拉圭上陣不敵西班牙的賽事中，膝蓋韌帶受傷，需要被抬離場。他在上周末接受了烏拉圭的醫療團隊進行評估，並在前往曼徹斯特再進行檢測。在星期日（28日）他在社交平台表示：「在國家歷史最重要的其中一場比賽中，我面對可能是足球員生涯最嚴重的受傷，眼睜睜看着比賽以這種方式結束，而我卻無法留在場上支持我的隊友直到完場，這件事將永遠刻劃在我的記憶中。」