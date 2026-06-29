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體育
出版：2026-Jun-29 16:33
更新：2026-Jun-29 16:33

英超｜曼聯烏加迪稱面臨最嚴重傷患　影響新季重建中場

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烏加迪在對西班牙重創。(路透社)

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曼聯的防守中場曼紐爾烏加迪（Manuel Ugarte），在為烏拉圭的世界盃分組賽中受傷，他形容「面臨足球員最嚴重的受傷」，令曼聯今夏的中場重建計劃可能受到阻礙。

25歲的烏加迪在世界盃的分組賽，代表烏拉圭上陣不敵西班牙的賽事中，膝蓋韌帶受傷，需要被抬離場。他在上周末接受了烏拉圭的醫療團隊進行評估，並在前往曼徹斯特再進行檢測。在星期日（28日）他在社交平台表示：「在國家歷史最重要的其中一場比賽中，我面對可能是足球員生涯最嚴重的受傷，眼睜睜看着比賽以這種方式結束，而我卻無法留在場上支持我的隊友直到完場，這件事將永遠刻劃在我的記憶中。」

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烏加迪在為烏拉圭出戰世界盃中受傷。(路透社)

烏加迪又表示：「跌入谷底會讓我變得更強大，我真心相信現在的情況正是如此。毫無疑問，當生活想要你停下來的時候，它總是會找到辦法讓你知道。我必須從中學會積極的一面。人生的成功在於每次跌倒後都能重新開始。」曼聯方面亦確定了這位中場的受傷，並表示會提供支持。

紅魔需資金重組

曼聯在世界盃前已經開始準備為球隊進行中場的重建，而烏加迪原本是紅魔打算出售的其中一員，用以換取增兵的資金。烏加迪在2024年以5,080萬英鎊的轉會費從巴黎聖日耳門加盟，但表現未達至預期。曼聯原本計劃今夏在中場簽入2至3名球員，當中阿特蘭大的艾達臣荷西（Ederson Silva）轉會費已定，只等待他在世界盃後進行體測。而曼聯也對幾位英超中場感興趣，當中諾定咸森林的艾利洛安達臣（Elliot Anderson）因為轉會費太高已放棄，而降班的韋斯咸的馬迪奧斯費南迪斯（Mateus Fernandes）以及般尼茅夫的阿歷斯史葛（Alex Scott）都是紅魔的增兵目標，不過在烏加迪受傷後，球隊能否籌到足夠資金增兵成為疑問。

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