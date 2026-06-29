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體育
出版：2026-Jun-29 17:40
更新：2026-Jun-29 17:40

世界盃｜日本隊12碼放棄由球員舉手孭飛　森保一將自己揀劊子手

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森保一指，如果今次再要去到互射12碼，將自己親自選擇劊子手。(路透社)

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日本隊將在世界盃的32強，迎戰巴西。上屆日本隊在淘汰賽首圈對克羅地亞，互射12碼落敗，當時森保一指是球員決定承擔責任，在4年之後他被問到今次互射12碼的話，會否再由球員舉手決定時，他表示今次會由他自己挑選。

上屆世界盃，日本隊對克羅地亞時，在互射12碼先有南野拓實被救出，第2個的三笘薰又「宴客」，第3輪雖然淺野拓磨建功，不過第4輪吉田麻也又被救出，最終12碼輸1:3。當時森保一表示，選擇12碼的劊子手是由球員舉手承擔責任。在對巴西的賽前記者會，森保一被問到12碼的決定時表示：「這次，如果比賽又再進入射12碼分勝負，我想自己決定劊子手的次序。將由我親自決定並宣布，而不是由球員舉手決定。」

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日本隊在世界盃試過2次要互射12碼分勝負，在2010年，日本隊互射12碼雖然有遠藤保仁和長谷部誠建功，但第3輪的駒野友一射失，即使本田圭佑射入，但因為巴拉圭5球全中，還是淘汰了日本。日本隊今場確定中場的久保建英繼續因傷缺陣，不過守將的板倉滉可以候命。歷屆巴西與日本在世界盃對賽過一次，在2006年的分組賽，巴西4:1擊敗日本，而在去年的友賽，日本曾3:2擊敗巴西，是日本首次在國際賽擊敗「師傅」，而日本在1996年的奧運會，也曾擊敗有朗拿度（Ronaldo Nazario）、李華度（Rivaldo）、白必圖（Bebeto）及羅拔圖卡路士（Roberto Carlos）等名將的巴西奧運隊。

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