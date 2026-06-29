世界盃｜日本隊12碼放棄由球員舉手孭飛　森保一將自己揀劊子手

日本隊將在世界盃的32強，迎戰巴西。上屆日本隊在淘汰賽首圈對克羅地亞，互射12碼落敗，當時森保一指是球員決定承擔責任，在4年之後他被問到今次互射12碼的話，會否再由球員舉手決定時，他表示今次會由他自己挑選。

上屆世界盃，日本隊對克羅地亞時，在互射12碼先有南野拓實被救出，第2個的三笘薰又「宴客」，第3輪雖然淺野拓磨建功，不過第4輪吉田麻也又被救出，最終12碼輸1:3。當時森保一表示，選擇12碼的劊子手是由球員舉手承擔責任。在對巴西的賽前記者會，森保一被問到12碼的決定時表示：「這次，如果比賽又再進入射12碼分勝負，我想自己決定劊子手的次序。將由我親自決定並宣布，而不是由球員舉手決定。」