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體育
出版：2026-Jun-29 18:45
更新：2026-Jun-29 18:45

世界盃｜前曼聯金靴隊友科蘭批：C朗在傷害葡萄牙

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前烏拉圭國腳的科蘭，與雲加及舊隊友高甸觀看比賽。(路透社)

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香港球迷熟悉的前曼聯球員，以及世界盃金靴的烏拉圭前鋒科蘭（Diego Forlan），在電視上批評前隊友基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的表現，是在傷害葡萄牙隊。

C朗在世界盃的表現惹人垢病，雖然在對烏茲別克梅開二度，但首仗對剛果民主共和國以及最後一場分組對哥倫比亞，都是沒留下建樹。作為前鋒的科蘭，就在ESPN的節目上點出C朗的問題。他表示：「以一個前鋒來說，基斯坦奴的問題就在中間，他就是這樣，他在打9號位，他留在前場等待機會入波，因此他不會出來迎球，而到頭來就是限制了葡萄牙。」

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C朗在對哥倫比亞未能取得建樹。(路透社)

科蘭：關鍵是要讓C朗明白

這位傑志名宿再說：「這是很典型我們說的情況『我留在那裡因為接近龍門去入球』，然而你未認清現實，到頭來你是在傷害球隊。因為兩個中堅都會留在那裡，因為你沒有離開，中堅們也留在原地。其中一個就會以你為目標，另一個就有空檔。沒有人可以傳給你，因為你那個是閉鎖的空間。」

這位世界盃金靴得主再提醒：「如果他向邊移開一點，其他人就可以走入去，為他創造機會。葡萄牙的弱點就在於此，他們沒能充分利用邊路空間，所有進攻都集中在一邊，這實際上造成樽頸位。我不覺得這是一個問題，而關鍵是要讓他明白。告訴他，離開那裡，你就會出現機會。」C朗在2003年時加盟曼聯，與在2002年加盟的科蘭曾短暫成為紅魔的隊友，而科蘭至2004年離隊轉投維拉利爾。

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