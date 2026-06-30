世界盃｜日本臨完場失球不敵巴西 未能突破淘汰賽必敗宿命

《足球小將》情節於現實上演！ 當年《足球小將世青篇》決賽由日本對陣巴西，漫畫中日本戰至加時憑著大空翼（又名戴志偉）的入球擊敗對手，這場決賽至今仍然被不少漫畫迷津津樂道。 來到今屆美加墨世盃，兩軍於 32 強對壘。日本先憑著佐野海舟的遠射於上半場領先，不過巴西於下半場連入兩球，其中加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）更是臨完場前入球絕殺。日本多次晉身世盃淘汰賽，但始終未能取得其淘汰賽首場勝利，於 32 強止步。

佐野海舟遠射建功 藍武士半場領先 甫開賽巴西控球率佔上風，但無論馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha），還是般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）的射門，都不具威脅。反觀日本伺機反擊，佐野海舟於 29 分鐘於前場中路成功截球，並一路盤球至心臟地帶，巴西負責協防的卡斯米路（Casemiro）只能在旁邊「食塵」。佐野海舟推順後於禁區頂施放冷箭，皮球直飛死角，巴西門將艾利臣（Alisson）欲救無從，日本先開紀錄，領先 1:0。 其後巴西不斷搶攻，但都被日本防線一一化解，半場日本領先一球。

日本心碎！ 臨完場前被巴西絕殺出局 換邊後巴西攻勢一浪接一浪，先有般奴古馬雷斯於 52 分鐘禁區內頭槌攻門被鈴木彩艷奮勇撲出，卡斯美路於 54 分鐘的近門頭槌攻門又被富安健洋護空門。及至 56 分鐘，中堅加比爾（Gabriel Magalhaes）傳中予卡斯美路遠柱頂入，為「森林軍團」追平 1:1。追和後的巴西得勢不饒人，雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）於 58 分鐘左路發難後起腳，鈴木彩艷僅僅撲到球後中柱彈出。以上一連串攻勢都在十分鐘內發生，為今場比賽的高潮所在。 隨後「森林軍團」不斷透過邊路組織，頻頻傳中進行高空轟炸。巴西臨完場前 90+5 分鐘，後備入替的加比爾馬天尼利於禁區內接應般奴古馬雷斯的傳送後，起腳射門破網。這名效力英超球隊阿仙奴的翼鋒，在完場最後一擊以 2:1 絕殺日本。

巴西驚險晉級，16 強對手科特迪瓦及挪威的勝方，比賽將於 7 月 6 日 凌晨 4 點舉行。