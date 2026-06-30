世界盃｜歐洲內訌 必攻瑞典 博法國大捷入16強

透過附加賽殺入決賽周的瑞典，雖然在世盃分組賽首輪5比1大炒突尼西亞，但之後遇強即屈，最終3戰勝和負各1，以小組第3打入淘汰賽，即面對歐洲球隊世界排名最高的法國。瑞典主帥樸達形容是夢幻之戰，「他們前中後三線都有世界級好手，之前贏過世盃，又有懂得贏波的主帥，這是巨大的挑戰，但正是淘汰賽的魅力所在。」瑞典前線雖擁阿歷山大伊沙克(Isak)及約基利斯(Gyokeres)兩大英超射手，有一定入球能力；但球隊累計近11場國際賽失22球，防線持續不穩。樸達上仗仍要試陣，將中堅連迪路夫推前任防中，今場用AIK蘇納老門將諾菲特或英冠打吡郡的錫達史唐，皆難抵擋超班法國鋒將。