世界盃｜歐洲內訌 必攻瑞典 博法國大捷入16強

進入32強，第一場歐洲內訌戰，法國於紐約鬥瑞典。兩軍各擁前線尖刀，只是「高盧雄雞」三線人腳超班，碰上瑞典防線持續不穩，預計法國有力贏2球以上。(球賽編號FB3006，7月1日05:00開賽)
透過附加賽殺入決賽周的瑞典，雖然在世盃分組賽首輪5比1大炒突尼西亞，但之後遇強即屈，最終3戰勝和負各1，以小組第3打入淘汰賽，即面對歐洲球隊世界排名最高的法國。瑞典主帥樸達形容是夢幻之戰，「他們前中後三線都有世界級好手，之前贏過世盃，又有懂得贏波的主帥，這是巨大的挑戰，但正是淘汰賽的魅力所在。」瑞典前線雖擁阿歷山大伊沙克(Isak)及約基利斯(Gyokeres)兩大英超射手，有一定入球能力；但球隊累計近11場國際賽失22球，防線持續不穩。樸達上仗仍要試陣，將中堅連迪路夫推前任防中，今場用AIK蘇納老門將諾菲特或英冠打吡郡的錫達史唐，皆難抵擋超班法國鋒將。
迪甘斯歸位
法國主帥迪甘斯奔喪後，已返回美國督師，球隊上仗在他缺席下，仍憑奧士文尼迪比利(Dembele)極速戴帽，4比1大炒挪威，這位金球獎得主跟法國史上最佳射手基利安麥巴比(Mbappe)，今屆已各入4球，二人足令世上任何守衛頭痛不已。再者，高盧雄雞擁助攻王米高奧利斯(Olise)、進攻新星迪斯亞杜伊(Doue)、中場曹亞文尼及中堅威廉沙列巴等三線悍將；球隊分組賽未見刻意留力，轉戰淘汰賽更不會留手，大捷過關可期。
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