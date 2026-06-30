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體育
出版：2026-Jun-30 12:06
更新：2026-Jun-30 12:06

世界盃｜摩洛哥補時迫和進入加時　12碼射贏荷蘭晉級

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摩洛哥球員贏波後先祈禱祝賀晉級。(路透社)

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世界盃的32強，再需要用12碼分勝負。非洲的摩洛哥在下半場的補時1:1迫和荷蘭之後，在互射12碼憑荷蘭的森馬維（Crysencio Summerville）第5輪射失，而在荷蘭效力的沙巴利（Ismael Saibari）射入，在12碼贏3:2，淘汰荷蘭晉級。

分組同樣取得7分的荷蘭與摩洛哥碰頭，只是摩洛哥在得失球不及巴西，要以次面晉級對上荷蘭。橙衣兵團今場收起曼城中場的雷恩達斯（Tijjani Reijnders），採取更守勢的陣容應戰。

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兩隊上半場都踢得謹慎，僅是摩洛哥有較多的威脅，但還是未能射破荷蘭門將華布根（Bart Verbruggen）的大門，雙方半場互交白卷。不過換邊後，摩洛哥搶得更多的控球優勢，但是採取守勢的荷蘭，仍是抵擋得住對方的攻勢。

摩洛哥形勢佔上風

比賽去到72分鐘才改寫，荷蘭隊的反擊，森馬維在對手包夾下，在跌落地前橫傳左邊的加普（Cody Gakpo）為荷蘭打開紀錄。然而比賽一直處上風的摩洛哥未放棄機會，終在補時的1分鐘，由伊沙迪奧普（Issa Diop）接應隊友的傳中頂入，為摩洛哥追平1:1。雙方法定時候打成平手，比賽要進入加時。

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加時階段，荷蘭繼續防守，摩洛哥在加時上半場有一次的攻門機會，只是華布根的身體加手擋出，雙方加時的30分鐘再打和，要以12碼分勝負。

沙巴利最後關鍵12碼射入

互射12碼由荷蘭先操刀，荷蘭第一個上前的是古普美拿斯（Teun Koopmeiners），他射向龍門左下角入網。摩洛哥之後由艾拿奧爾（Neil El Aynaoui）主踢，卻射中門楣彈高。之後荷蘭的祖斯甸古華特（Justin Kluivert）射中柱，荷蘭錯失拉開比分機會。摩洛哥之後由拉希米（Soufiane Rahimi）主射，華布根擋到，不過後腳將球踢入龍門，令摩洛哥12碼追平1:1。兩隊第3輪同樣射入，第4輪荷蘭由昆坦添巴（Quinten Timber）負責，他又射中柱，而摩洛哥的夏基美（Achraf Hakimi）一樣宴客，比數維持2:2。第5輪，荷蘭由森馬維負責，但他起腳被摩洛哥門將耶辛尼保奴（Yassine Bounou）托高中楣，相反之後摩洛哥由效力PSV燕豪芬的沙巴利射入，最終摩洛哥12碼贏3:2晉級。

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荷蘭對摩洛哥精華

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