世界盃｜摩洛哥補時迫和進入加時　12碼射贏荷蘭晉級

兩隊上半場都踢得謹慎，僅是摩洛哥有較多的威脅，但還是未能射破荷蘭門將華布根（Bart Verbruggen）的大門，雙方半場互交白卷。不過換邊後，摩洛哥搶得更多的控球優勢，但是採取守勢的荷蘭，仍是抵擋得住對方的攻勢。 摩洛哥形勢佔上風 比賽去到72分鐘才改寫，荷蘭隊的反擊，森馬維在對手包夾下，在跌落地前橫傳左邊的加普（Cody Gakpo）為荷蘭打開紀錄。然而比賽一直處上風的摩洛哥未放棄機會，終在補時的1分鐘，由伊沙迪奧普（Issa Diop）接應隊友的傳中頂入，為摩洛哥追平1:1。雙方法定時候打成平手，比賽要進入加時。

加時階段，荷蘭繼續防守，摩洛哥在加時上半場有一次的攻門機會，只是華布根的身體加手擋出，雙方加時的30分鐘再打和，要以12碼分勝負。 沙巴利最後關鍵12碼射入 互射12碼由荷蘭先操刀，荷蘭第一個上前的是古普美拿斯（Teun Koopmeiners），他射向龍門左下角入網。摩洛哥之後由艾拿奧爾（Neil El Aynaoui）主踢，卻射中門楣彈高。之後荷蘭的祖斯甸古華特（Justin Kluivert）射中柱，荷蘭錯失拉開比分機會。摩洛哥之後由拉希米（Soufiane Rahimi）主射，華布根擋到，不過後腳將球踢入龍門，令摩洛哥12碼追平1:1。兩隊第3輪同樣射入，第4輪荷蘭由昆坦添巴（Quinten Timber）負責，他又射中柱，而摩洛哥的夏基美（Achraf Hakimi）一樣宴客，比數維持2:2。第5輪，荷蘭由森馬維負責，但他起腳被摩洛哥門將耶辛尼保奴（Yassine Bounou）托高中楣，相反之後摩洛哥由效力PSV燕豪芬的沙巴利射入，最終摩洛哥12碼贏3:2晉級。

荷蘭對摩洛哥精華