世界盃｜有VAR一樣有爭議　德國加時入球遭推翻

世界盃淘汰賽階段引起視像助理裁判（VAR）的爭議。在德國對巴拉圭的比賽，德國隊在加時由莊拿芬泰希（Jonathan Tah）接應角球頂入，德國隊原本應以此反先2:1。然而VAR介入，指華迪馬安頓（Waldemar Anton）撞跌巴拉圭門將的奧蘭度基爾（Orlando Gill），最終入球判無效。然而安頓並沒有犯規，而這也間接令比賽進入12碼階段和最終德國隊出局。 事件發生在比賽的105分鐘，德國隊的一次角球攻擊。德國的安頓在基爾面前，而皮球飛到後柱，基爾往前時與安頓碰撞後倒地，雖然他立即起身試圖撲救，不過仍被泰希頂入。而比賽之後由VAR審視，最後裁判以安頓侵犯門將致基爾倒地，入球判無效。然而不少外國的前球證以及球員都質疑判決。

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前英格蘭射手的舒利亞（Alan Shearer）表示：「我不同意這個決定，守門員跌落地只因為一次很輕微的接觸，這力度其實很輕，這是一次很差勁的裁決。他需要明白這運動是有接觸，守門員欺騙了球證和VAR，他倒地的方式太可笑。」德國主帥尼高士文（Julian Nagelsmann）賽後也不認同裁決：「我的意見是，這個犯規不是真的犯規，他的入球判無效完全是笑話。」而尼高士文因為爭議而被罰黃牌。 高普：如果違規阿仙奴贏不了英超 前利物浦主帥的高普（Jurgen Klopp）也認為這犯規可笑，他在電視節目上表示：「如果這入球是違規，那麼阿仙奴贏不了英超冠軍。他們60%的入球都是這種方法。我們只要這球入了就可以贏，當然，現實是殘酷的。」前英超的助理球證戴倫簡恩（Darren Cann）也指出：「在我觀點來說，這是很輕力。但以目前為止的比賽情況來看，如果他們真的判入球無效，我一點也不會感到意外。我們已經看到兩三個入球因為一些非常輕微的犯規而被取消。這根本算不上甚麼犯規。這只是對門將的一次輕微阻擋，但對我來說，這還不夠。我懷疑他們會判罰入球無效，但我們認為這不應該被取消。」

前英超球證的安迪戴維斯（Andy Davies）也在ESPN的專欄上指：「這不會是德國隊安頓的非法阻擋，入球理應成立。VAR的介入令人失望而且非常差，場上球證推翻原來裁決、取消入球的決定同樣令人失望。德國後衛安頓在這種情況下完全有權在那個位置，事實上，是巴拉圭門將先倒地，而不是安頓犯規，球證團隊整個判罰過程和結果都非常差。」