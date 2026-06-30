強基計劃啟動7月底公開招募 系統化培訓籃球、排球、田徑等項目基層教練

由中華全國體育基金會及澳門霍英東基金會共同發起，香港地區體育會聯會於香港統籌推動，德天集團支持，並獲中國銀行（香港）冠名支持的「『強基計劃』－冠軍搖籃 中國銀行（香港）基層體育培訓課程」（下稱「『強基計劃』香港站」，「香港站」或「課程」）今日正式啟動。「強基計劃」香港站計劃透過香港地區體育會聯會連結全港十八區地區體育會網絡，選拔270名本地基層教練、現役及退役運動員，以及有志投身教練工作的青年體育人才參與系統化培訓，為香港基層體育及競技體育後備力量建設培育新一代教練生力軍。

作為一項連結本地基層體育網絡與國家級體育教育資源的體育公益慈善事業，「強基計劃」香港站的最大特色，是建立一條由「本地選拔、系統培訓、國家級進修、大灣區交流」至「回饋社區」的完整培育路徑。透過將國家級體育培訓資源引入香港，讓本地基層教練及青年體育人才有機會接觸更高層次的培訓平台。項目有助完善香港基層體育人才梯隊建設，推動社區體育、青少年體育及競技體育後備力量協同發展。

7月底公開招募 歡迎有志投身教練工作人士參與 是次課程將於2026年7月底展開公開招募，涵蓋籃球、排球、田徑、游泳、皮划艇、賽艇、網球、手球、乒乓球及羽毛球十大體育項目。合資格參加者年齡為18至45歲，並須持有有效體育總會認可教練資歷及無違規違紀紀錄。有意參與人士可留意「強基計劃」香港站的官方網站以及香港地區體育會聯會及各區地區體育會公佈的最新報名安排。 從十八區發掘人才 建立「培訓＋實踐＋回饋社區」發展模式 香港體育近年持續朝普及化、精英化、盛事化、專業化及產業化方向發展，對基層教練培育、青年體育人才銜接及社區體育承托提出更高要求。「強基計劃」香港站正是從基層教練員這一關鍵環節入手，將透過十八區地區體育會網絡發掘及推薦合適人選，讓更多來自基層的本地教練、現役及退役運動員，以及有志投身教練工作的青年體育人才獲得系統化培訓及向上發展機會。

有別於一般教練課程，「強基計劃」香港站特別強調「從基層中來、回到基層中去」的理念——課程選拔不以競技能力或履歷作為標準，而會綜合考慮參加者的基層背景、社區體育參與經驗、服務熱誠及實踐潛力，務求讓培訓資源真正惠及有志扎根基層、服務社區的體育人才。 課程內容涵蓋專業發展培訓、線上及線下學習、專題講座及交流實踐等，並結合北京體育大學等國家級體育教育資源，協助學員掌握最新教練理念及訓練方法，拓闊專業視野。完成課程的學員將獲頒證書，以表揚其培訓成果及專業發展。

完成「強基計劃」香港站第一階段培訓後，110名優秀參加者將有機會銜接「中華全國體育基金會霍英東體育強基計劃」培訓安排，其他完成第一階段培訓的參加者亦將有機會參與南沙體育交流團。這110名優秀參加者中表現突出的學員，更有機會進一步參與後續精英培訓及專項研修安排，接觸更高層次的教練培訓體系、專業視野及實踐經驗。課程亦將鼓勵所有學員將培訓所得帶回學校、社區及基層體育崗位，讓培訓成果真正回饋社區。 國家級平台支持與多方協作 多方支持見證香港站啟動

是次新聞發佈會邀得香港特別行政區文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌先生，JP、深水埗民政事務專員王浩宇先生，JP、香港特別行政區立法會議員（體育、演藝、文化及出版界）霍啟剛先生，BBS，JP、澳門霍英東基金會行政委員會主席霍啟山先生，JP、香港地區體育會聯會主席楊位醒先生，BBS，MH，以及中國銀行（香港）副總裁王化斌先生擔任主禮嘉賓並一同主持啟動儀式，為「強基計劃」香港站揭開序幕，標誌課程正式在港啟動。