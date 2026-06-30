英超｜曼城宣布馬利斯卡接掌　車路士爆真正離隊原因

英超身9曼城，在星期一（29日）公布，由前哥迪奧拿（Pep Guardiola）副手，車路士前領隊的馬利斯卡（Enzo Maresca）接任。而在有關任命公布後，馬利斯卡的前東家車路士，發聲明披露馬利斯卡其實並非被藍戰士解僱，而是他為了轉投曼城而辭職，馬利斯卡也在事後，為辭去車路士職位致歉。

在哥迪奧拿確定離開10年的曼城後，藍月亮終於在星期一公布了新領隊人選。曾為哥帥副手，之後去到車路士執教的馬利斯卡接任。可是在公布後，車路士終於開腔。在球會的聲明指：「在去年秋天，球會收到我們前主教練的通知，表示他有機會在季後接替哥迪奧拿。我們清楚地認識到，他非常渴望接替哥迪奧拿，並且他完全致力追求這個機會，儘管他簽有長期合約，無權終止。」