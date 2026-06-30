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體育
出版：2026-Jun-30 14:25
更新：2026-Jun-30 14:25

溫網｜衞冕仙拿苦戰五盤勝出　大坂直美白色和服裝登場

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仙拿在苦戰5盤下，在溫布頓首圈過關。(路透社)

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溫布頓網球公開賽展開首個正賽比賽日，上屆冠軍的仙拿（Jannik Sinner），在面對塞爾維亞的基斯文奴域（Miomir Kecmanovic）在苦戰5盤反勝對手。而女單方面，日本的大坂直美又以衣著搶鏡，以一身白色仿和服的外衣出場。

世界排名第1的仙拿，今屆賽事缺少了老對手的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）競逐。然而在早前的法國公開賽他不敵阿根廷的塞倫多羅（Juan Manuel Cerundolo），令兩位球手雄霸大滿貫2年多就被中止。在溫網首圈，仙拿面對世界排名50的基斯文奴域，首盤先輸局數4:6。第2盤仙拿以6:3追平後，第3盤又要打到決勝局，基斯文奴域贏細分8:6，盤數領先2:1。處於出局邊沿下，仙拿連贏2盤6:2及6:3，以盤數3:2反勝對手。

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祖高域擊敗吳易昺晉級

比賽在第3盤時，仙拿因為滑倒而受傷，他及後表示在第4盤時球鞋滲血，他之後解釋是腳趾甲有事。對於這場反勝，他表示；「來到這裡，能於中央場出戰首圈比賽是極大的榮幸。今天對我來說真是太好，我這輩子至少有過一次這樣的感受。我覺得我處理得還不錯。雖然很緊張，但我很高興今日我找到了解決辦法。」至於另一場男單賽事，39歲的祖高域（Novak Djokovic）以盤數3:1擊敗中國球手的吳易昺晉級。

女單的大坂直美，在法網時穿一身金色戰衣出戰，而在溫網，她換了一套如和服外形的外衣，拿着日本扇子出場。她在首圈面對法國的積姬蒙特（Elsa Jacquemot）以2盤6:1及7:5取勝。

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仙拿對基斯文奴域精華

祖高域對吳易昺

溫布頓網球賽第一個比賽日精華

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