溫網｜衞冕仙拿苦戰五盤勝出　大坂直美白色和服裝登場

溫布頓網球公開賽展開首個正賽比賽日，上屆冠軍的仙拿（Jannik Sinner），在面對塞爾維亞的基斯文奴域（Miomir Kecmanovic）在苦戰5盤反勝對手。而女單方面，日本的大坂直美又以衣著搶鏡，以一身白色仿和服的外衣出場。

世界排名第1的仙拿，今屆賽事缺少了老對手的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）競逐。然而在早前的法國公開賽他不敵阿根廷的塞倫多羅（Juan Manuel Cerundolo），令兩位球手雄霸大滿貫2年多就被中止。在溫網首圈，仙拿面對世界排名50的基斯文奴域，首盤先輸局數4:6。第2盤仙拿以6:3追平後，第3盤又要打到決勝局，基斯文奴域贏細分8:6，盤數領先2:1。處於出局邊沿下，仙拿連贏2盤6:2及6:3，以盤數3:2反勝對手。