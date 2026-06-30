世界盃｜日本隊落敗遭巴西球員挑釁　鹽貝健人：被錯誤解讀也無可奈何

日本隊在世界盃32強不敵巴西出局，隊中新晉前鋒的鹽貝健人再次成為焦點。在比賽後他被多位巴西球員挑釁，但他仍冷靜回應指這誤會是無可奈何。
日本在補時以1:2不敵巴西，再次無緣晉級。因為賽前訪問被巴西媒體曲解成輕視巴西隊，被巴西網民攻擊的21歲前鋒鹽貝健人，被拍到賽後被多位巴西球員，包括加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）以及馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）挑釁，據報道稱，馬加希斯拍着鹽貝的臉在說話，而根夏就做出「5」的手勢，示意巴西5奪冠軍。
ガブちゃんは最後塩貝に何言ってたの（笑） pic.twitter.com/O3Q9UbABfl— チャリグナ (@zetsubouryouri) June 29, 2026
鹽貝在受訪時表示，覺得對方是在挑釁，不過他說：「對於消息被這樣傳開，我覺得這也是沒有辦法的。而且我們輸了。我甚至都不在那球場上，所以他們的挑釁也是預料之中的事。我們現在只能從頭來過。」對於他之前被曲解的說話，他向日本媒體表示：「我並非認為巴西隊很弱。他們無疑是很強，但我認為我們有機會贏。」對於自己的不足，他表示：「我認為問題出在各方面的。我在很多方面都做得不夠好。希望下次能回來。」
根夏承認對鹽貝不滿
根夏在球員通道有被問及事件，他表示：「巴西來批評巴西人是可以接受的，但是外國人來說就不可能。無論對方是不是日本人，如果有人說了這樣的話，無論哪個國家，我們都會立刻和他們劃清界線。」
マテウスクーニャさん— バモブラ（Vamos ao Brasil） (@camisa8BRASIL) June 29, 2026
“Eu sou Penta, abaixa a bola...”
(こっちは5回優勝してんだ、調子乗んなよ)
塩貝選手に対して言ったという情報も🥺 pic.twitter.com/U6VDM5rdGk