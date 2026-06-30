世界盃｜日本隊落敗遭巴西球員挑釁　鹽貝健人：被錯誤解讀也無可奈何

日本隊在世界盃32強不敵巴西出局，隊中新晉前鋒的鹽貝健人再次成為焦點。在比賽後他被多位巴西球員挑釁，但他仍冷靜回應指這誤會是無可奈何。

日本在補時以1:2不敵巴西，再次無緣晉級。因為賽前訪問被巴西媒體曲解成輕視巴西隊，被巴西網民攻擊的21歲前鋒鹽貝健人，被拍到賽後被多位巴西球員，包括加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）以及馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）挑釁，據報道稱，馬加希斯拍着鹽貝的臉在說話，而根夏就做出「5」的手勢，示意巴西5奪冠軍。