世界盃｜德國連續三屆早早出局　尼高士文：已經不是一線隊伍

德國隊32強出局，主教練的尼高士文（Julian Nagelsmann）在賽後的記者會直言，德國隊已經不再是一線隊伍。然而這位年輕教頭稱自己不會「走咗去」，繼續留隊。

德國隊經歷之前兩屆2018年及2022年分組賽出局，在今屆又淘汰賽首圈止步。尼高士文在記者會上表示：「當你在第一階段就出局，對德國足球來說是不夠的。這已經是連續3屆出局了，所以我們現在已不是一線隊伍了。我很失望。」德國在32強互射12碼不敵巴拉圭，夏維斯（Kai Havertz）、禾達美迪（Nick Woltemade）以及莊拿芬泰希（Jonathan Tah）射失12碼，是德國隊首次互射12碼失利。