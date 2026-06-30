世界盃｜德國連續三屆早早出局　尼高士文：已經不是一線隊伍

德國隊32強出局，主教練的尼高士文（Julian Nagelsmann）在賽後的記者會直言，德國隊已經不再是一線隊伍。然而這位年輕教頭稱自己不會「走咗去」，繼續留隊。
德國隊經歷之前兩屆2018年及2022年分組賽出局，在今屆又淘汰賽首圈止步。尼高士文在記者會上表示：「當你在第一階段就出局，對德國足球來說是不夠的。這已經是連續3屆出局了，所以我們現在已不是一線隊伍了。我很失望。」德國在32強互射12碼不敵巴拉圭，夏維斯（Kai Havertz）、禾達美迪（Nick Woltemade）以及莊拿芬泰希（Jonathan Tah）射失12碼，是德國隊首次互射12碼失利。
尼高士文堅持留隊
在2023年接手德國隊，與足協簽約至2028年，尼高士文表示自己不會離開：「如果德國足協需要我，我會打算繼續。我知道很多人想我離開，不過只要德國足協需要我，我就會繼續。如果今日在德國做民意調查，人們顯然不會對我有正面評價。我們在今屆賽事中並沒有交出甚麼成績，但我不是會因此一走了之的人。」
前德國守將的費特列治（Arne Friedrich）就認為，尼高士文應承擔結果：「如果考慮到整個賽事，我們比賽的方式，這是值得出局的。尼高士文應該面對後果，這是令人非常失望，不過這就是體育。我絕對會說，沒有了尼高士文旅程就可以繼續。」另一位前德國國腳的希斯貝加（Thomas Hitzlsperger）就指：「很難解釋為何德國隊帶著這麼多問題展開今屆賽事。這是不可接受。尼高士文的狀況不太妙，在過去幾個月，他處理事情的方法都不太好。世界盃擴軍後，對任何一支強隊，這麼早就被淘汰都是難以接受的。」