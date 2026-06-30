世界盃｜日本足協據報與森保一傾續約　戰績並非主要原因

日本隊在世界盃32強止步，不過主教練的森保一續約工作已經展開。雖然外界會認為森保一帶領的日本隊取得不錯的表現和進步，因此足協願意繼續留用，但日本媒體揭露出足協內部其實出現不少問題。 在日本隊對巴西之前，日本體育報刊都陸續報道日本足協與森保一討論續約的消息，這是罕有日本足協未有對領隊表現進行評核，就決定續約。據日本《週刊新潮》報道，選擇與森保一續約是有兩個因素。其一是，日本足協缺乏人才，報道指出，日本隊主教練的遴選，過去會先由日本足協的技術委員會挑選，並在世界盃前與候選人接觸了解，過去就只有1次例外，由日本足協會長選擇的，就是2006年的薛高（Zico）。

報道指，今次的遴選由日本足協的強化委員會以及技術委員會負責，但在兩個委員會中，只有技術委員會的成員中田浩二一個曾經代表日本隊在世界盃出場。有前國腳指，日本隊雖然8次出戰世界盃決賽周，但在遴選新教練時，卻沒有聽取曾在現場的人員意見。 教練遴選一高層擁最大話語權 有日本的足球記者透露，目前對主教練人選有重要影響的人是日本有關強化委員會及技術委員會的負責人山本昌邦，他同時兼任國家隊的總監，即是他一人身兼3個國家隊相關的要職。原本日本的技術委員會負責人的影山雅永，去年因為在飛機上看兒童色情圖片，被解除職務，並由山本兼任。記者透露，其實日本足協原本想在3月解除他的兼任，但未能找到人選，這顯示出日本足協缺乏需要的人才。

日本足協財赤嚴重 除了是人才不足，另一個難題是日本足協的財政。報道指，日本足協因為新冠疫情的打擊下，仍需要建設的新的日本足球基地「甍想之地」，還有女子聯賽的支援等，在2022年的赤字達49億日圓，之後日本足協將他們在東京的總部大樓出售，套現約200億日圓，為日本足協提供了3年的資金。但隨着有關金額用盡，今年的赤字可能去到31億日圓。而報道稱，以巴西的主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）為例，其年薪已經去到超過18億日圓，而巴西足協更承諾在奪得冠軍後提供約13億日圓的獎金。相比之下，森保一連同獎金的年薪才2億日圓，因此日本足協要從外國找來具名氣的主帥，可能未開始商談已被拒諸門外。

報道又表示，在日本足協人才及錢財雙缺之下，甚至乎要到森保一親自出馬尋找贊助，他曾經問過「市場上還有好的贊助商嗎？」而日本隊的星級助教陣容，也是由森保一親自出面尋找，當中包括2屆世界盃代表的長谷部誠，以及罰球王的中村俊輔。而在他第2任期招募的名波浩，據報都是森保一親自拜訪的。日本足協原本的預算計劃，是日本隊打入世界盃16強，獲得約24億日圓的獎金，而隨着現在出局，可能手頭更加吃緊，日本隊在9月及10月的國際賽期都有賽事，故此下一任主帥也需要盡快確定。