世界盃｜日本長友佑都：世界盃是我的青春　賽後看台擁抱妻兒

日本在世界盃的32強出局，作為隊中老大哥的長友佑都應該將功成身退。在最後接受媒體表示，自己對未來目前未有想法，但是他指世界盃就已經是自己的青春。而這位日本隊的重要精神支柱，賽後走上看台擁抱一直在看台支持的演員太太平愛梨，以及幾位子女。

自2010年南非世界盃起參戰，5次代表日本隊出戰世界盃，成為首位5度參加決賽周的亞洲人。39歲的長友佑都表示：「在我於日本代表的經驗之中，我認為這是非常團結，最強的一支隊伍了。」對於第5次參與世界盃後，他表示：「這就是我的青春了。我認為世界盃絕對和青春有關，因為沒有其他時候，更能讓一個成年男子擁有這樣的激情和靈魂，團結一致，為隊友傾注這麼多的熱情。所以，我的青春結束了，我有些傷感，因為我不想離開這些隊友。」