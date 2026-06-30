熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 歐洲熱浪 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jun-30 19:12
更新：2026-Jun-30 19:12

世界盃｜日本長友佑都：世界盃是我的青春　賽後看台擁抱妻兒

分享：
2026 06 29T175434Z 1159430484 UP1EM6T1DQWIK RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP BRA JPN

長友佑都賽後與球迷揮手。(路透社)

adblk4

日本在世界盃的32強出局，作為隊中老大哥的長友佑都應該將功成身退。在最後接受媒體表示，自己對未來目前未有想法，但是他指世界盃就已經是自己的青春。而這位日本隊的重要精神支柱，賽後走上看台擁抱一直在看台支持的演員太太平愛梨，以及幾位子女。

自2010年南非世界盃起參戰，5次代表日本隊出戰世界盃，成為首位5度參加決賽周的亞洲人。39歲的長友佑都表示：「在我於日本代表的經驗之中，我認為這是非常團結，最強的一支隊伍了。」對於第5次參與世界盃後，他表示：「這就是我的青春了。我認為世界盃絕對和青春有關，因為沒有其他時候，更能讓一個成年男子擁有這樣的激情和靈魂，團結一致，為隊友傾注這麼多的熱情。所以，我的青春結束了，我有些傷感，因為我不想離開這些隊友。」

adblk5
HMCEJCqWMAIDiNP

長友佑都走上看台擁抱太太平愛梨。(《報知體育》)

長友：我應該受到批判

長友又表示：「我的後輩已經非常努力了。這支球隊要在32強止步，這是非常可惜的。作為隊中最年長的一員，我覺得自己必須承擔責任。我不值得被讚揚，我認為應該受到批判，這結果是我應該承受的。」

對於自己的未來，他表示：「我沒有甚麼的願景（包括退役），我的願景現在是一張白紙，我需要花點時間去考慮自己想做甚麼。」而他在賽後，走上了看台，與妻子的平愛梨擁抱。

2026 06 29T164119Z 339705124 UP1EM6T1ACU9Y RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP BRA JPN

日本國腳長友佑都。(路透社)

世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖） 世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖）
世界盃2026分組賽出線形勢及淘汰賽賽程懶人包 世界盃2026最佳第三名榜，前8名出線（截至6月29日12:15） 世界盃2026 32強賽程，7月1日科特迪瓦對法國（am730製圖） 世界盃2026 32強賽程，7月2日英格蘭對剛果民主共和國（am730製圖） 世界盃2026 32強賽程，7月3日葡萄牙對克羅地亞（am730製圖） 世界盃2026 32強賽程，7月4日阿根廷對佛得角（am730製圖） 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月25日11:00） 世界盃2026分組賽B組形勢（截至6月26日05:00） 世界盃2026分組賽C組形勢（截至6月25日08:00） 世界盃2026分組賽D組形勢，美國、澳洲及巴拉圭出線 世界盃2026分組賽E組形勢 世界盃2026分組賽F組形勢 世界盃2026，G組形勢比利時及埃及出線（截至6月27日13:05） 世界盃2026分組賽H組形勢，西班牙及佛得角出線（截至6月27日10:10） 世界盃2026分組賽I組形勢，法國、挪威及塞內加爾出線32強 世界盃2026分組賽J組形勢 世界盃2026分組賽K組形勢，哥倫比亞、葡萄牙及剛果民主共和國出線 世界盃2026分組賽J組形勢，英格蘭、克羅地亞及加納出線32強 世界盃2026分組賽
世界盃2026香港免費直播25場場次，包括1場32強及2場16強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括2場8強及2場4強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃酒吧睇波好去處（資料截至6月11日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月22日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃睇波餐廳好去處（資料截至6月26日）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務