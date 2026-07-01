世界盃｜杜曹領軍攻力欠銳 英格蘭「細」食剛果

由德國人杜曹(Tuchel)領軍的英格蘭被批踢法保守、靠死球攻勢爭功，似應屆英超盟主阿仙奴，貶多於褒。三獅分組賽首戰克羅地亞演入球騷贏4比2後，0比0悶和加納，以及2比0勝巴拿馬，踢法欠侵略性，而右閘列斯占士(Reece James)及昆沙(Quansah)先後受傷，防守未見大漏洞，但進攻老鼠拉龜。

近年大賽均被看好的「三獅兵團」英格蘭，近兩仗表現不似預期，幸仍能小組首名出線；32強賽於阿特蘭大鬥剛果民主共和國，預料會睇定來踢，入球中位數[2.5/3]球「細」盤，值博率更高。(球賽編號FB3008，7月2日0:00開賽)

善於部署及重視球隊戰術執行的杜曹無視壓力，但賽前亦擔心球隊右閘荒問題，卻說：「我們的工作就是要找到解決方案。」預計效力熱刺的迪積史賓斯(Spence)，今場可望升正。球隊今仗最要防範的，是跟哈利卡尼(Harry Kane)在分組賽同入3球的紐卡素前鋒尤尼韋沙(Wissa)，但英超守將對這位前鋒應該熟路，應能箝制。

英軍進攻方面，中場主力迪格蘭賴斯(Rice)，休息一仗後有望擔正，攻中祖迪比寧咸(Bellingham)、兩翼布卡約沙卡(Saka)，以及安東尼哥頓(Gordon)或拉舒福特(Rashford)，將全力支援卡尼攻堅。球隊劍指冠軍，不追求踢法悅目，今場有力小勝繼續向目標進發。