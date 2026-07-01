世界盃｜美國32強不易贏「波」 比利時「大」戰塞內加爾

主辦國之一的美國，藉分組賽抽籤有利加上主場之助，首名出線；但來到淘汰賽考驗會大增，在三藩市的32強戰，遇上波斯尼亞，美國不易破宿命。「讓球」主隊更開出[-1/1.5]球，先博受讓多的波斯尼亞。(球賽編號FB3010，7月2日08:00開賽)
美國在分組賽輕鬆打敗巴拉圭及澳洲，只是尾輪輪換下，2比3不敵歐洲的土耳其，首名出線。在名帥普捷天奴麾下，攻守平衡，中場後上力強，三線俱有入球能力，但所贏對手不強未受考驗。自普帥上任後，美國累計鬥歐洲隊6戰全敗，每場最少失2球，顯然實力仍待提升，今場恃主場必主動進取，但始終缺口會是年屆38歲的中堅隊長添列姆(Tim Ream)，若被波斯尼亞老箭頭迪斯高(Dzeko)成功牽制，恐對方後上球員施襲得手，令主隊陷入苦戰。
波斯尼亞是今屆決賽周中，世界排名最低的歐洲隊，以小組第3出線，雖賽績平平，但踢法實而不華，上仗更冒起先開紀錄的中場新星阿拉比高域(Alabaegovic)、連續兩場後備入場的馬米(Mahmic)，以及另一進攻新星巴積拉克達列域(Bajraktarevic)表現搶鏡，波軍潛力或未見底，今場有力製造驚驗，起碼不會大敗。
比利時大牌球員顯戰意
同日32強戰，「歐洲紅魔」比利時在西雅圖，迎戰西非雄師塞內加爾。比利時上仗5比1大炒新西蘭，一眾大牌「紅魔」顯戰意；對手塞內加爾上仗以5比0輕取伊拉克過關，球隊攻強守弱，前線好手眾多，但身經百戰的門將伊度亞度文迪(Edouard Mendy)膝傷缺陣，今場入球中位數[2/2.5]球，「大」盤值博率高。(球賽編號FB3009，7月2日04:00開賽)
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