世界盃｜美國32強不易贏「波」 比利時「大」戰塞內加爾

主辦國之一的美國，藉分組賽抽籤有利加上主場之助，首名出線；但來到淘汰賽考驗會大增，在三藩市的32強戰，遇上波斯尼亞，美國不易破宿命。「讓球」主隊更開出[-1/1.5]球，先博受讓多的波斯尼亞。(球賽編號FB3010，7月2日08:00開賽)

美國在分組賽輕鬆打敗巴拉圭及澳洲，只是尾輪輪換下，2比3不敵歐洲的土耳其，首名出線。在名帥普捷天奴麾下，攻守平衡，中場後上力強，三線俱有入球能力，但所贏對手不強未受考驗。自普帥上任後，美國累計鬥歐洲隊6戰全敗，每場最少失2球，顯然實力仍待提升，今場恃主場必主動進取，但始終缺口會是年屆38歲的中堅隊長添列姆(Tim Ream)，若被波斯尼亞老箭頭迪斯高(Dzeko)成功牽制，恐對方後上球員施襲得手，令主隊陷入苦戰。