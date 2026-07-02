世界盃｜英格蘭反勝打破60年宿命　杜曹卡尼齊讚剛果民主門神

英格蘭反勝打破60年宿命 杜曹卡尼齊讚剛果民主門神（路透社）

英格蘭在世界盃首場淘汰賽對剛果民主共和國，雖然經歷了「地獄級」開局，但當家射手哈利卡尼（Harry Kane）下半場梅開二度，帶領「三獅軍團」反勝晉級。 今場勝仗意義非凡，全因英軍成功打破了一個長達 60 年的宿命—這是「三獅軍團」自 1966 年以來，首次在世界盃比賽中落後之下完成反勝。賽後杜曹除了讚揚球員的堅毅鬥志外，更公開向對手表現神勇的門將致敬。

經歷最壞開局 杜曹：落後時必須保持信念 英格蘭在今場比賽開賽初段先失一球，領隊杜曹賽後坦言，球隊經歷了最壞開局：「我們經歷了最壞的開始，但我們仍然保持信念。對手第一次射門，便取得入球，令隨後的比賽變得更加艱難。」 猶幸在經歷了上半場的調整，特別是「飲水休息」過後，英軍重新掌控了比賽節奏。杜曹指出：「在第一次『飲水休息』過後，我們重新主導了比賽。我認為我們應該獲得一個十二碼，後備入替的球員亦付出了極大努力，令我們最終贏得了勝利。」

面對之後的硬仗，杜曹強調心態才是決定成敗的關鍵：「我們必須擁有這種心態—當比賽變得艱難時，千萬不要失去耐性，也不要失去信念。」

經歷最壞開局 杜曹：落後時必須保持信念（路透社）

剛果民主「門神」屢救險球 獲杜曹盛讚 剛果民主共和國在今場賽事展現出極強的韌性，尤其是門將麥巴斯（Lionel Mpasi）的「門神級」表現，險些令英格蘭「老貓燒鬚」。 麥巴斯於整場比賽中多次瓦解英軍的射門，連杜曹亦忍不住在賽後訪問時對他讚不絕口：「麥巴斯今場表現令人難以置信，他作出了多個不可思議的撲救。」若非這名剛果民主門將屢建奇功，英格蘭或許能在更早時間拉開比分。

哈利卡尼化身英雄 賽後：人人都可以做英雄 英格蘭隊長哈利卡尼在今場賽事挺身而出，於球隊落後時刻連入兩球，不負其射手本色。賽後他接受訪問時，心情依然興奮：「這種感覺太美妙了，今場是一場瘋狂的比賽，剛果民主是一支強悍的球隊。在第一次『飲水休息』後，我們的表現好多了，而他們的門將亦作出了幾次『神救』。」 哈利卡尼透露，球隊在賽前曾有特別的心理建設：「我們談過每個人都可以擁有自己的『英雄時刻』，而且這個人可以是隊內任何人，今天那個英雄就是我。」

他亦呼籲球員與球迷共同享受這一刻，並將目光投向四天後的下一場硬仗：「既然晉級了，就好好享受吧。我希望隊員們能與球迷一起享受這個時刻，然後四天後我們再次出發。」

英格蘭晉級 16 強後，將會面臨東道主之一墨西哥的考驗。墨西哥將於阿茲特克球場（Estadio Azteca）擺下擂台迎戰英軍，比賽將於 7 月 6 日早上 8 點舉行。