世界盃｜西班牙勢破奧地利 瑞士「大」戰阿爾及利亞

「狂牛兵團」西班牙，踢分組賽守強於攻，32強戰在洛杉磯迎擊奧地利，決賽周首遇歐洲隊。雙方級數有別，料「狂牛」有力最少贏2球。(球賽編號FB3011，7月3日03:00開賽)

西班牙貴為歐洲頂級勁旅，對上兩屆世盃俱在淘汰賽首輪即射輸12碼出局，今屆分組首戰被佛得角悶和，之後連勝沙特阿拉伯及烏拉圭兼0失球，首名出線，但表現未算亮麗。不過，主帥迪拿富安迪仍十分樂觀，手上超新星耶馬爾(Yamal)3戰只合共僅上陣140分鐘、入1球，但狀態持續向上；雖然上仗小勝烏拉圭時，折損翼鋒耶利米賓奴(Pino)及尼高威廉斯(Nico Williams)，但主帥強調「狂牛」尤其中場陣容深度足，可因應對手互換位置，並說：「這是一支不斷渴望進步的球隊，我們走在正確路上。」箭頭奧耶沙巴爾(Oyarzabal)今屆已交出2入球1助攻，亦成入球關鍵。