世界盃｜西班牙勢破奧地利 瑞士「大」戰阿爾及利亞

「狂牛兵團」西班牙，踢分組賽守強於攻，32強戰在洛杉磯迎擊奧地利，決賽周首遇歐洲隊。雙方級數有別，料「狂牛」有力最少贏2球。(球賽編號FB3011，7月3日03:00開賽)
西班牙貴為歐洲頂級勁旅，對上兩屆世盃俱在淘汰賽首輪即射輸12碼出局，今屆分組首戰被佛得角悶和，之後連勝沙特阿拉伯及烏拉圭兼0失球，首名出線，但表現未算亮麗。不過，主帥迪拿富安迪仍十分樂觀，手上超新星耶馬爾(Yamal)3戰只合共僅上陣140分鐘、入1球，但狀態持續向上；雖然上仗小勝烏拉圭時，折損翼鋒耶利米賓奴(Pino)及尼高威廉斯(Nico Williams)，但主帥強調「狂牛」尤其中場陣容深度足，可因應對手互換位置，並說：「這是一支不斷渴望進步的球隊，我們走在正確路上。」箭頭奧耶沙巴爾(Oyarzabal)今屆已交出2入球1助攻，亦成入球關鍵。
奧地利上仗靠長人中鋒沙沙卡拉錫(Kalajdzic)絕殺頂入，3比3逼和阿爾及利亞出線，44年來首闖淘汰賽，但球隊主力陣容欠缺新血衝擊，料受制西班牙中場壓逼踢法。34歲的皇家馬德里中堅阿拉巴(Alaba)不復當年勇，面對質高狂牛，奧地利恐行人止步。
瑞士喜見新星文森比
另一32強戰，瑞士續在溫哥華迎戰阿爾及利亞。兩軍攻力有冒起之勢，大賽經驗較豐富的瑞士跑出新星文森比(Manzambi)；而後勁凌厲的阿爾及利亞，喜見王牌翼鋒馬列斯(Mahrez)上仗爭氣入2球，激活鋒線。今場入球中位數[2/2.5]球，「大」盤值博率高。(球賽編號FB3013，7月3日11:00開賽)
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