世界盃｜莫迪歷C朗世盃最後共舞 克羅地亞「細」擋葡萄牙

大賽球隊「格仔兵團」克羅地亞，雖然不少主力年事已高，以「魔笛」莫迪歷(Modric)為首的一眾主將身經百戰，遇強愈強，16強賽重返福地多倫多，硬撼由不老球王基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo、C朗)壓陣的葡萄牙。今仗料屬莫迪歷或C朗的世盃最後一舞，「老鬼波」對決，彼此熟路，「細」均力敵，入球不會多。 (球賽編號FB3012，7月3日07:00開賽)

克羅地亞雖先以2比4不敵英格蘭，但不愧是近兩屆世盃三甲球隊，之後重拾勝軌，分組賽接連小勝巴拿馬及加納，表現仗比仗好。功勳主帥戴歷賽前說：「葡萄牙不用贅述，是世上其中一支有力爭標的強隊。他們有C朗，正如我們有莫迪歷，以及阿根廷有美斯(Messi)。我們無所足懼，將繼續以自信踢出紀律性足球，兩隊互相熟路，今場是硬仗。」

40歲的莫迪歷上仗贏加納交出助攻，多位老將包括防中高華錫(Kovacic)、前鋒卡拉馬歷(Kramaric)及翼鋒比列錫(Perisic)仍是克軍主力；但喜見隊內新星上位，包括國際米蘭的彼達蘇錫(Sucic)及科木的巴杜利拿(Baturina)，增添中場活力。球隊對上兩屆首戰淘汰賽，分別在法定時間1比1和丹麥及日本，靠互射12碼過關，今場再在分組賽次輪的贏波福地多倫多擺下擂台，將以守為攻，尋找葡軍防守破綻。