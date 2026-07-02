世界盃｜英格蘭將作客高原鬥墨西哥　杜曹：冇時間適應

英格蘭驚險反勝剛果民主共和國，晉級至世界盃的16強。然而在16強球隊需要面對另一個考驗，因為他們需要去到墨西哥的阿茲特克球場面對東道主的墨西哥，這個拉丁美洲最大的球場，位處於海拔2,200米的高原地區，對於英格蘭來說這是挑戰，而主帥的杜曹（Thomas Tuchel）承認，球隊沒有時間去適應高原氣候。
英格蘭在香港時間下星期二（6日）上午8時會對墨西哥，這場16強大戰安排在墨西哥主場的阿茲特克球場舉行。杜曹在對剛果民主共和國後表示：「高海拔會是一個大困難，因為我們的身體無法適應。這是需要很多的時間，而我們在比賽間只有3日，體能上這是不可能去適應高海拔的狀況。」
墨西哥一直高原比賽
在高海拔地區，因為地球氣壓較低，空氣稀薄，每次呼吸進入血液的氧氣量也較少，這給運動員帶來明顯的困難。根據研究，運動員要在高海拔下競賽，需要1至2個星期在相當的高度下生活以便讓身體適應並產生更多的紅血球。與英格蘭不同，墨西哥今屆賽事4場比賽安排在高海拔地區舉行，當中3場在阿茲特克球場，另外1場在瓜達拉哈拉，當地的海拔都有5,000呎，因此球員已適應在空氣較稀薄下運動。
英格蘭最快只能在比賽前2日抵達當地，杜曹表示：「這是墨西哥將擁有的極大優勢。更多問題將會產生，不過我們都準備好。這只是我們需要處理的事，但我覺得我們已展示應有的態度去應對這一切。」