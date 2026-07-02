NBA｜勒邦占士宣布離隊　湖人已準備重組

NBA名將的勒邦占士（LeBron James），在星期二（6月30日）宣布會離開效力8年的洛杉磯湖人，而湖人也立刻為占士的離去進行重組，並先鎖定猶他爵士的籃板王瘩獲加基士拿（Walker Kessler）。
勒邦占士通知湖人不會留隊之後，湖人為這位NBA的傳奇送上祝福，而包括湖人當家球星的當錫（Luka Doncic）以及湖人的前主席「魔術手」莊遜（Magic Johnson）都送上感謝。當錫表示：「與你一起打波以及學習是榮幸」，而莊遜亦感謝在他作為湖人主席是，勒邦願意簽約加盟。勒邦占士在2018年加盟湖人，在2020年帶領球隊贏下總冠軍。據報仍有多支球隊想邀請這位41歲的球星加開，當中包括他的兩支老東家的克里夫蘭騎士以及邁亞密熱火，而金州勇士以及明尼蘇達木狼也有興趣與勒邦組成具競爭力的隊伍。
湖人在失去勒邦之後也快速展開換血，以2031及2033年兩個未保護的首輪選秀權，以及2028和2030年首輪選秀的互換，交易爵士的基士拿。24歲的基士拿是目前NBA其中一個在搶進攻籃板方面最佳的球員之一，他在2022至23年的新秀賽季成為最佳新秀球員的第3名。他2024至25年賽季取得場均取得11.1分、12.2個籃板及2.4次封阻，當中進攻籃板4.6個是聯盟最多，而2.4次的封阻是僅次於雲班耶馬（Victor Wembanyama）的3.5次。另外有傳湖人與馬穆基拉舒維利（Sandro Mamukelashvili）、基美斯（Quinten Grimes）及釋斯頓（Collin Sexton）已達成協議。
Thank you, LeBron 💜💛 pic.twitter.com/SW910ZVqSu— Los Angeles Lakers (@Lakers) June 30, 2026