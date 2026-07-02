NBA｜勒邦占士宣布離隊　湖人已準備重組

NBA名將的勒邦占士（LeBron James），在星期二（6月30日）宣布會離開效力8年的洛杉磯湖人，而湖人也立刻為占士的離去進行重組，並先鎖定猶他爵士的籃板王瘩獲加基士拿（Walker Kessler）。

勒邦占士通知湖人不會留隊之後，湖人為這位NBA的傳奇送上祝福，而包括湖人當家球星的當錫（Luka Doncic）以及湖人的前主席「魔術手」莊遜（Magic Johnson）都送上感謝。當錫表示：「與你一起打波以及學習是榮幸」，而莊遜亦感謝在他作為湖人主席是，勒邦願意簽約加盟。勒邦占士在2018年加盟湖人，在2020年帶領球隊贏下總冠軍。據報仍有多支球隊想邀請這位41歲的球星加開，當中包括他的兩支老東家的克里夫蘭騎士以及邁亞密熱火，而金州勇士以及明尼蘇達木狼也有興趣與勒邦組成具競爭力的隊伍。