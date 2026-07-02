溫網｜港將張瑋桓替補戰女雙　仙拿祖高域次圈晉級

溫布頓網球賽的單打第二圈展開，其中爭議第25個大滿貫冠軍的祖高域（Novak Djokovic），以盤數3:0擊敗西斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）晉級。而上屆冠軍仙拿（Jannik Sinner）亦成功晉身第3圈。至於香港球手限瑋桓，以後補身份出戰今屆女雙，她會在今晚（2日）出戰。

39歲的祖高域仍繼續為他的第25個大滿貫努力。在溫布頓的次圈面對希臘的西斯柏斯，以3盤6:3、6:4及6:2就淘汰對手。他賽後表示：「我喜歡『復古』這個詞，它很好，因為它能讓人想起最美好的時光，顯然，當你以這種方式比賽時，你在球場上會感到非常快樂、滿足和喜悅。」他下一圈會對賽事25號種子的連達基治（Arthur Rinderknech）。而另一場的男單次圈，上屆冠軍的仙拿對葡萄牙的波捷斯（Nuno Borges），雖然仙拿連贏3盤，但首2盤都要打到決勝局過關。