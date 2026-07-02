世界盃｜德國出局尼高士文壓力大　傳搵高普出山

德國在32強出局，目前德國足協仍未決定解僱主帥的尼高士文，但是德國國內已有壓力要求尼高士文下台。而外國媒體就報道，高普是德國的其中一個理想的候任人選。據報德國國家隊主帥的職位，是高普2個有可能出山的原因之一，而他確實也對帶領德國隊出戰世界盃感興趣。英國的《電訊報》指出，在世界盃被淘汰之後，這是德國邀請高普的重要時機。然而德國足協可能需要為這位德國教練提供度身訂做的合約。

前德國國腳的「小豬」舒韋恩史迪加就認為，高普可以為德國隊帶來的新的景象：「我相信這會實現的。當然，現時沒有任何事發生，但我有感覺，事情會向這方向實現。」他指：「如果高普成為國家隊教練，他會帶來基於他自己的強大力量。德國足協目前已處於緊急狀態，所以我覺得這會發生。」

舒韋恩史迪加： 我們放棄了自身優點

小豬指出，現在的德國隊，缺乏了德國足球的DNA：「我的前同事向我說，我們失去了自己的DNA。在多年前，我們犯下了一個錯誤，就是只專注在足球層面解決問題。但我們放棄或忽視我們自身的優勢和優點，這些優勢和優點，正是讓我們在國外贏得尊重。現在我們在比賽中失去應對戰術的能力，在比賽的強度方面，我們已經跟不上對手。例如，墨西哥在這方面就比我們強得多。我們過去犯過很多錯誤，現在已經第3次在世界盃早早出局；這絕非偶然。」