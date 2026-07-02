轉會消息｜熱刺同意1億英鎊簽東拿利　加斯拿料掌諾定咸森林

在世界盃已步入尾聲，歐洲球隊已加速增兵行動，其中今季要護級的英超球隊熱刺，據報將以破球會紀錄的1億英鎊轉會費，收購紐卡素的意大利國腳辛度東拿利（Sandro Tonali）。同時今季帶領水晶宮贏得歐協聯的加斯拿（Oliver Glasner）獲諾定咸森林邀請接掌帥印。
英國媒體報道，熱刺在早前提出的8,000萬英鎊轉會費被拒絕之後，在今個星期會向喜鵲提出以9,250萬英鎊連同750萬英鎊附加條件，收購東拿利。據英國廣播公司（BBC）指，熱刺新帥的迪沙比（Roberto de Zerbi）在帶領意甲薩斯索羅時，已經視東拿利為增兵的目標。而熱刺早前已同意以8,500萬英鎊，簽入韋斯咸的中場馬迪奧斯費南迪斯（Mateus Fernandes）。26歲的東拿利在2023年以5,500萬英鎊從AC米蘭加盟紐卡素，之後因為違反博彩規定，被意大利曷協停賽10個月。這位意大利中場其後協助紐卡素贏得2025年的聯賽盃，以及為球隊取得歐聯資格。而紐卡素因此已在尋求簽入賀芬咸的科特迪瓦翼鋒巴索馬拿托尼（Bazoumana Toure）
車路士簽入意大利守將柏列斯達
至於同為倫敦球會的車路士，已落實從意甲的阿特蘭大簽入右閘的馬高柏列斯達（Marco Palestra）。21歲的柏列斯聯，據報轉會費達4,700萬英鎊，當中包括附近條款，而這是沙比阿朗素（Xabi Alonso）落實接手車路士之後的首位新加盟球員。柏列斯達去季被外借去卡利亞里，季後獲選為意甲的年度最佳後衛。而車路士據報目前仍優先想從中堅增兵，水晶宮的麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）被視為首要目標，至於球隊開出800萬英鎊收購新特蘭中場的基列沙加（Granit Xhaka），據報已被黑貓拒絕，沙加過去效力利華古遜期間曾為阿朗素效力。
車路士在阿朗素接掌後展開重組，阿根廷中場的安素費南迪斯（Enzo Fernandez）據報獲皇家馬德里垂青，而意甲的科木也與藍戰士商討簽入守將的杜利奧查洛巴（Trevoh Chalobah）。而包括翼鋒的阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）、前鋒利安戴納（Liam Delap）、守將韋斯利科芬拿（Wesley Fofana）、馬路古斯圖（Malo Gusto）等在球隊的未來仍然未明。
法國U21中堅將繼承雲迪積克
至於利物浦方面，已落實簽入雷恩的法國守將謝列美查基（Jeremy Jacquet）。據報道20歲的查基轉會費為5,500萬英鎊再加500萬英鎊的附加條件。報道指兩間球會在1月已達成協議，並在周三（1日）完成轉會，該法國U21的中堅有傳獲車路士及德甲的拜仁慕尼黑垂青，但他拒絕了兩間球會加盟紅軍。查基去季在法甲上陣19次，在2月時肩傷而休戰。他預計會作為隊長華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）的繼任人選。雲迪積克同時有傳獲得意甲的AC米蘭垂青，據報由球隊的高級顧問伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）在推動有關轉會。
其他的英超球隊，白禮頓落實了以球會轉會費紀錄的4,600萬英鎊簽下熱刺的克羅地亞守將胡斯高域（Luka Vuskovic)。報道指，熱刺之前兩度拒絕了白禮頓的報價，該19歲守將在世界盃後準備接受體測。而諾定咸森林據報與前水晶宮領隊的加斯拿進行討論，並將由這位奧地利領隊接掌森林。據BBC的報道，加斯拿已口頭答應，並等待最後落實。而列斯聯有傳動用3,000萬歐元，向意甲的帕爾馬收購日本門神鈴木彩艷。