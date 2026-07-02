轉會消息｜熱刺同意1億英鎊簽東拿利　加斯拿料掌諾定咸森林

在世界盃已步入尾聲，歐洲球隊已加速增兵行動，其中今季要護級的英超球隊熱刺，據報將以破球會紀錄的1億英鎊轉會費，收購紐卡素的意大利國腳辛度東拿利（Sandro Tonali）。同時今季帶領水晶宮贏得歐協聯的加斯拿（Oliver Glasner）獲諾定咸森林邀請接掌帥印。

英國媒體報道，熱刺在早前提出的8,000萬英鎊轉會費被拒絕之後，在今個星期會向喜鵲提出以9,250萬英鎊連同750萬英鎊附加條件，收購東拿利。據英國廣播公司（BBC）指，熱刺新帥的迪沙比（Roberto de Zerbi）在帶領意甲薩斯索羅時，已經視東拿利為增兵的目標。而熱刺早前已同意以8,500萬英鎊，簽入韋斯咸的中場馬迪奧斯費南迪斯（Mateus Fernandes）。26歲的東拿利在2023年以5,500萬英鎊從AC米蘭加盟紐卡素，之後因為違反博彩規定，被意大利曷協停賽10個月。這位意大利中場其後協助紐卡素贏得2025年的聯賽盃，以及為球隊取得歐聯資格。而紐卡素因此已在尋求簽入賀芬咸的科特迪瓦翼鋒巴索馬拿托尼（Bazoumana Toure）