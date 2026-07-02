世界盃｜墨西哥晉級球迷首都狂歡　導致4人死亡

墨西哥自1986年以來，首次在世界盃的淘汰賽晉級。大批墨西哥人在星期二（6月30日）於墨西哥城街頭慶祝，最終導致最少4人死亡。
墨西哥周二在32強以2:0擊敗了厄瓜多爾，是自1986年之後，墨西哥終於在世界盃淘汰賽階段贏波。墨西哥城的衞生部門在周三表示，有4人在慶祝狂歡中死亡。當中3人，包括一名48歲女子及44歲男子在大批人群湧入下，導致窒息死亡，還有一名19歲少女窒息死，另外一名30歲男子因為癲癇發作死亡。
當地市政府表示，在當日有超過100萬人去到當地的獨立紀念柱廣場慶祝。衞生部門表示，救援人員於當地的一條大街的不同地點為3名失去意識的人進行救治，並送到醫院，3人之後證實是因為窒息而死亡。墨西哥城市長向遇難者的家屬致以慰問。墨西哥的比賽在墨西哥城的阿茲特克球場舉行，市長曾呼籲有意在獨立紀念柱廣場慶祝的人另覓地點，但在完場後，全墨西哥各地都有慶祝。
40年淘汰賽首勝
在星期二的比賽，是墨西哥自1986年的主場世界盃後，再一次在淘汰賽取得勝利。墨西哥在1990年因為被國際足協（FIFA）禁賽而未能參與決賽，其後墨西哥連續8屆打入決賽周，在7屆都是在淘汰賽首圈的16強止步，上屆更是分組賽出局。而今屆墨西哥作為東道主避免了參加外圍賽，球隊也在分組賽以首名出線。