世界盃｜墨西哥晉級球迷首都狂歡　導致4人死亡

墨西哥自1986年以來，首次在世界盃的淘汰賽晉級。大批墨西哥人在星期二（6月30日）於墨西哥城街頭慶祝，最終導致最少4人死亡。

墨西哥周二在32強以2:0擊敗了厄瓜多爾，是自1986年之後，墨西哥終於在世界盃淘汰賽階段贏波。墨西哥城的衞生部門在周三表示，有4人在慶祝狂歡中死亡。當中3人，包括一名48歲女子及44歲男子在大批人群湧入下，導致窒息死亡，還有一名19歲少女窒息死，另外一名30歲男子因為癲癇發作死亡。