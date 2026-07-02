世界盃｜日本隊返國獲球迷歡迎　本田圭佑：願接森保一領軍一年

日本國家隊在世界盃出局後，在今日（2日）返抵日本，在羽田機場獲得大量球迷的歡迎。對於日本足協有意與森保一續約1年，目前擔任電視台評述的前國腳本田圭佑表示如果是因為沒有繼任人選而續讓森保一領軍，他願意嘗試接手。
日本隊在今日從美國分多班飛機飛返日本。率先抵達的是佐野海舟、中村敬斗以及久保建英等在日本時間的下午2時半到達成田機場，至於主教練的森保一以及堂安律、伊東純也及長友佑都等在下午3時半到達羽田機場，部份球員未有笑容。有球迷帶同寫上「Mamma Mia」的標語迎接，這是長友佑都在世界盃期間的口號。而森保一則一直向球迷致意及鞠躬。之後森保一將與日本足協會長的宮本恒靖召開記者會。
前國腳透露世界盃前已討論續約
日本足協的名譽會長田嶋幸三被問及森保一續約的傳聞表示：「我沒有參與討論」，不過他表示：「他做得很好，我覺得把未來交付給他也是合理的事。」他又指出，日本隊已經取得一定程度的成長，球員在對巴西的比賽應該感受到當中的差距。他指，日本隊除了在技術上之外，在身體質素方面都是有所差異，這是日本足協技術委員會需要考慮的長期問題，在未來球員培訓上需要作出思考。」前日本國腳，森保一的前隊友福田正博在電視節目上就提到，日本足協在世界盃前就與森保一接觸，當時未有定論，並以為可能世界盃後會有改變。
然而日本媒體早前揭露，日本足協除了森保一之外，就沒有與任何的教練接觸過。在多個日本的電視台擔任世界盃評述的前國腳本田圭佑，今日在社交平台表示：「我知道會有不同的意見，但我想說的是。我看到新聞表示，他們會為森保先生提供1年的合約，但是如果這純粹就是因為找不到合適繼任人選而提供臨時合約的話，為甚麼不給我1年的機會呢？如果我們輸掉亞洲盃，你們可以毫不猶豫地解僱我。我已經準備好迎接挑戰。」本田圭佑曾多次表明願意帶領日本隊，在對巴西的評述時亦表態想在教練席上參與。