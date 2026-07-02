世界盃｜日本隊返國獲球迷歡迎　本田圭佑：願接森保一領軍一年

日本國家隊在世界盃出局後，在今日（2日）返抵日本，在羽田機場獲得大量球迷的歡迎。對於日本足協有意與森保一續約1年，目前擔任電視台評述的前國腳本田圭佑表示如果是因為沒有繼任人選而續讓森保一領軍，他願意嘗試接手。

日本隊在今日從美國分多班飛機飛返日本。率先抵達的是佐野海舟、中村敬斗以及久保建英等在日本時間的下午2時半到達成田機場，至於主教練的森保一以及堂安律、伊東純也及長友佑都等在下午3時半到達羽田機場，部份球員未有笑容。有球迷帶同寫上「Mamma Mia」的標語迎接，這是長友佑都在世界盃期間的口號。而森保一則一直向球迷致意及鞠躬。之後森保一將與日本足協會長的宮本恒靖召開記者會。