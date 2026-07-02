世界盃｜馬勒當拿8年前訪問被炒熱　點明用飲水時間賣廣告

已故阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona），在8年前批評在北美舉辦世界盃的訪問，再次引起球迷的關注。他早已預言美國會將世界盃分為4節，並用來賣廣告，與現時「補水時間」賣廣告情況相似。
美國、加拿大及墨西哥在2018年奪得了今屆世界盃的主辦權。當時馬勒當拿在接受阿根廷的一個電視節目上就已經作出批評：「他們會將比賽分為4節而不是上下半場來插播廣告，你就等着看吧。」這位阿根廷球王，極度反對在美國舉辦世界盃，因為他覺得美國缺乏足球的傳統：「他們對足球沒有熱情。加拿大大可能擅長滑雪，而美國人為了宣傳廣告，他們想把比賽分成4節25分鐘。」
今屆世界盃在每場比賽上下半場都設有3分鐘的補水時間，多數地方的電視台也利用該時段插播廣告而引起抨擊。不少教練認為比賽被分成4節，但也有球隊善用4節的比賽來調查比賽戰術，在凌晨英格蘭的比賽也就是利用這個時段為球隊反敗為勝。而馬勒當拿8年前的預言，也成為了球迷討論的對象。
A previsão de Maradona em 2018, no dia em que a FIFA anunciou que a Copa do Mundo de 2026 seria nos EUA, México e Canadá:— Pragmatismo Politico (@Pragmatismo_) July 1, 2026
“Eles vão fazer 4 quartos do jogo em vez de dois tempos para colocar comerciais, vocês vão ver” pic.twitter.com/Q8O0UyED7p