世界盃｜馬勒當拿8年前訪問被炒熱　點明用飲水時間賣廣告

已故阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona），在8年前批評在北美舉辦世界盃的訪問，再次引起球迷的關注。他早已預言美國會將世界盃分為4節，並用來賣廣告，與現時「補水時間」賣廣告情況相似。

美國、加拿大及墨西哥在2018年奪得了今屆世界盃的主辦權。當時馬勒當拿在接受阿根廷的一個電視節目上就已經作出批評：「他們會將比賽分為4節而不是上下半場來插播廣告，你就等着看吧。」這位阿根廷球王，極度反對在美國舉辦世界盃，因為他覺得美國缺乏足球的傳統：「他們對足球沒有熱情。加拿大大可能擅長滑雪，而美國人為了宣傳廣告，他們想把比賽分成4節25分鐘。」