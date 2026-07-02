世界盃｜英格蘭作客墨西哥門票被炒高　最平都要27000蚊

英格蘭晉身世界盃的16強，不過英格蘭球迷就將要轉到墨西哥才能繼續支持球隊。不過要買英格蘭16強的門票價值不菲，現在最平的門票都被炒高10倍至2,600英鎊（約2.7萬港元）。

英格蘭作客墨西哥的比賽在香港時間星期一的上午8時舉行，場地是墨西哥城的阿茲特克球場。根據英國廣播公司（BBC）在國際足協（FIFA）的門票轉售網站查詢，現時最便宜門票原價為295美元（約2,313港元），已被推高至3,000美元，而且還包括FIFA足協徵收的手續費，單一門票已經去到2,622英鎊，是原價的12倍價值。而且門票數量不多，在英格蘭對剛果民主共和國的賽前，在轉售平台約有250張門票，在賽後也僅增至273張。而經過一晚過後，被放售門票雖然急增，不過也僅有429張，而且多數是來自兩側球門後面的球迷票。