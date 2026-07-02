熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 歐洲熱浪 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jul-02 18:52
更新：2026-Jul-02 18:52

世界盃｜英格蘭作客墨西哥門票被炒高　最平都要27000蚊

分享：
2026 07 01T181703Z 1933987175 UP1EM711EKT0G RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP ENG COD

美格蘭球迷將要準備轉到墨西哥。(路透社)

adblk4

英格蘭晉身世界盃的16強，不過英格蘭球迷就將要轉到墨西哥才能繼續支持球隊。不過要買英格蘭16強的門票價值不菲，現在最平的門票都被炒高10倍至2,600英鎊（約2.7萬港元）。

英格蘭作客墨西哥的比賽在香港時間星期一的上午8時舉行，場地是墨西哥城的阿茲特克球場。根據英國廣播公司（BBC）在國際足協（FIFA）的門票轉售網站查詢，現時最便宜門票原價為295美元（約2,313港元），已被推高至3,000美元，而且還包括FIFA足協徵收的手續費，單一門票已經去到2,622英鎊，是原價的12倍價值。而且門票數量不多，在英格蘭對剛果民主共和國的賽前，在轉售平台約有250張門票，在賽後也僅增至273張。而經過一晚過後，被放售門票雖然急增，不過也僅有429張，而且多數是來自兩側球門後面的球迷票。

adblk5

至於第4級別是原本最便宜的門票，約有63張放售。票價由原本的170美元，也被推高至5,175美元，是原本價值的30倍。第3級的上層看台，門票價格原為350美元，也被定價至3,600美元，連同450美元的手續費，合共需要4,140美元。在去年12月，FIFA為英格蘭球迷旅行會提供了4,000張門票，並在今年1月全部完成抽選銷售，而FIFA將不會再推出門票，故此球迷只能從轉售市場吸納。

世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖） 世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖）
世界盃2026香港免費直播25場場次，包括1場32強及2場16強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括2場8強及2場4強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃酒吧睇波好去處（資料截至6月11日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月22日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃睇波餐廳好去處（資料截至6月26日）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務