世界盃｜摩洛哥16強勢擒加拿大 巴拉圭死守「細」擋法國

上屆殿軍的非洲勁旅摩洛哥，在侯斯頓鬥拚勁十足但已離開加國主場的加拿大，有力在法定時間解決對手，率先躋身8強。(球賽編號FB3017，7月5日01:00開賽，ViuTV99台直播)

尤斯達基奧

加拿大分組賽佔主場之利下，以次名出線，無奈在淘汰賽階段要離開加國主場。「楓葉國」上仗轉戰洛杉磯鬥至補時，由中場尤斯達基奧(Eustaquio)冷箭得手，1球淘汰南非。球隊今場鬥世界排名第6的摩洛哥，只怕遇強即屈。加拿大首席射手約拿芬大衛(Jonathan David)不易射破對手鋼門邦奴(Bounou)，而隊長阿方素戴維斯(Alphonso Davies)傷勢初癒，預計只能先列後備。

夏基美

摩洛哥今屆32強淘汰賽補時靠中堅伊沙迪奧普(Issa Diop)推前，頭槌入波追和荷蘭，再靠射贏12碼過關。球隊是非一般的非洲球隊，踢法進取之餘耐戰力強，單是箭頭沙巴利(Saibari)及隊長翼衛夏基美(Hakimi)侵略性之強，足令加拿大防不勝防，摩軍今場勝望甚高。

麥巴比