世界盃｜摩洛哥16強勢擒加拿大 巴拉圭死守「細」擋法國

上屆殿軍的非洲勁旅摩洛哥，在侯斯頓鬥拚勁十足但已離開加國主場的加拿大，有力在法定時間解決對手，率先躋身8強。(球賽編號FB3017，7月5日01:00開賽，ViuTV99台直播)
加拿大分組賽佔主場之利下，以次名出線，無奈在淘汰賽階段要離開加國主場。「楓葉國」上仗轉戰洛杉磯鬥至補時，由中場尤斯達基奧(Eustaquio)冷箭得手，1球淘汰南非。球隊今場鬥世界排名第6的摩洛哥，只怕遇強即屈。加拿大首席射手約拿芬大衛(Jonathan David)不易射破對手鋼門邦奴(Bounou)，而隊長阿方素戴維斯(Alphonso Davies)傷勢初癒，預計只能先列後備。
摩洛哥今屆32強淘汰賽補時靠中堅伊沙迪奧普(Issa Diop)推前，頭槌入波追和荷蘭，再靠射贏12碼過關。球隊是非一般的非洲球隊，踢法進取之餘耐戰力強，單是箭頭沙巴利(Saibari)及隊長翼衛夏基美(Hakimi)侵略性之強，足令加拿大防不勝防，摩軍今場勝望甚高。
麥巴比踢大賽醒神
另一場16強戰，擂台躉法國於費城鬥南美奇兵巴拉圭。「高盧雄雞」今屆先後遇非洲、亞洲及歐洲球隊，皆輕鬆取勝，隊長射手基利安麥巴比(Mbappe)踢大賽醒神。判輸來打的巴拉圭，上仗靠射贏12碼爆冷淘汰德國，今場料照辦煮碗死守求和，今場入球中位數[3.5]球，預料法國會遇一定阻力，先博「細」盤。(球賽編號FB3018，7月5日05:00開賽)
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