世界盃｜巴西技高攞「威」入8強 墨西哥主場有力舞「獅」

正如挪威王牌前鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)所言，該隊鬥巴西勝算很低。事實上5屆世盃盟主巴西，上仗32強反勝日本盡顯主帥部署超班、前線精兵多的爭霸本錢。兩隊在紐約碰頭爭入8強，巴西有力法定時間打敗挪威。(球賽編號FB3019，7月6日04:00開賽，ViuTV99台直播)
挪威上仗末段靠艾寧夏蘭特入波，2比1淘汰科特迪瓦，這位英超「射球機器」代表國家隊53次攻入60球，今屆決賽周已入5球；對比基利安麥巴比(Mbappe)要用100場國際賽，以及美斯(Messi)用122場才能取得60球，顯示夏蘭特非凡入球能力。不過夏蘭特賽後仍認為該隊對巴西勝算很微，而今屆已交出3次助攻的挪威隊長奧迪加特(Odegaard)則表示，「足球場上凡事皆有可能。」
這支維京大軍，憑上述兩位英超猛將領軍，攻力大增，但近年未曾跟南美球隊交手，一遇即是足球王國巴西備受考驗。挪威守將級數一般，今屆4戰場場失波，遇上靈巧快速的巴西鋒將，挪威的西維爾門將利蘭(Nyland)難保不失。
安帥神調動 前線多法寶
巴西上仗反勝日本，主帥安察諾堤下半場「神調動」奏效，亦證明這支森巴大軍不獨單靠已入4球的王牌雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)及已入3球的馬菲奧斯根夏(Cunha)，若派快馬安迪歷(Endrick)及加比爾馬天尼利(Martinelli)出場，隨時可變陣撕破對手防線，加快行軍速度，料可在法定時間解決挪威。
墨西哥養尊處優有力淘汰英格蘭
另一場16強戰，主辦國墨西哥於戰無不克的墨西哥城主場，遇上休息少一天兼要轉戰此高原球場的英格蘭。墨西哥主場4戰全勝，兩大前鋒魯爾占美尼斯(Jimenez)及祖利安昆諾尼斯(Quinones)腳風甚順，相反「三獅兵團」英格蘭上仗贏得驚險，幸有哈利卡尼(Kane)救國闖關，墨西哥今使有力法定時間保不敗。(球賽編號FB3020，7月6日08:00開賽)
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