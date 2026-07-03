世界盃｜巴西技高攞「威」入8強 墨西哥主場有力舞「獅」

正如挪威王牌前鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)所言，該隊鬥巴西勝算很低。事實上5屆世盃盟主巴西，上仗32強反勝日本盡顯主帥部署超班、前線精兵多的爭霸本錢。兩隊在紐約碰頭爭入8強，巴西有力法定時間打敗挪威。(球賽編號FB3019，7月6日04:00開賽，ViuTV99台直播)

挪威上仗末段靠艾寧夏蘭特入波，2比1淘汰科特迪瓦，這位英超「射球機器」代表國家隊53次攻入60球，今屆決賽周已入5球；對比基利安麥巴比(Mbappe)要用100場國際賽，以及美斯(Messi)用122場才能取得60球，顯示夏蘭特非凡入球能力。不過夏蘭特賽後仍認為該隊對巴西勝算很微，而今屆已交出3次助攻的挪威隊長奧迪加特(Odegaard)則表示，「足球場上凡事皆有可能。」

這支維京大軍，憑上述兩位英超猛將領軍，攻力大增，但近年未曾跟南美球隊交手，一遇即是足球王國巴西備受考驗。挪威守將級數一般，今屆4戰場場失波，遇上靈巧快速的巴西鋒將，挪威的西維爾門將利蘭(Nyland)難保不失。