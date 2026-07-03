世界盃｜澳洲硬淨可擋埃及 博哥倫比亞小勝笑「納」

隨着日本被淘汰，澳洲成為世盃32強唯一仍「生存」的亞洲足協成員，32強戰在達拉斯遇守強於攻的埃及，未必輸蝕，澳洲有力保不敗。(球賽編號FB3014，7月4日02:00開賽，ViuTV99台直播)

伊蘭觀達

「袋鼠兵團」澳洲4年前歷史性打入淘汰賽16強，僅1比2不敵當屆盟主阿根廷出局，今屆分組賽次名出線。球隊陣中無星級球員，但守將高大實而不華；如前線沿用首戰打敗土耳其時的兩位英冠兵伊蘭觀達(Irankunda)及穆罕默德托尼(Toure)，再以突擊制敵，今場甚至有力取得該國史上淘汰賽首勝。

沙拿

沙拿或帶傷上陣 埃及由英超球星穆罕默德沙拿(Salah)領軍，但上仗鬥伊朗因腿筋受傷離場，現力求趕及傷癒在今戰披甲。這支北非球隊的世界排名比澳洲稍低，球隊踢法略嫌保守；另一王牌射手馬莫殊(Marmoush)分組賽入球及助攻欠奉，若沙拿無法披甲，進攻能力大打折扣，今場不值熱捧。

路易斯迪亞斯