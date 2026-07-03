世界盃｜球王美斯地頭領軍 阿根廷「細」破佛得角

在球王美斯(Messi)不停入球下，力求衛冕的阿根廷來到淘汰賽階段，賽事開始頻密，就算預期在淘汰賽線路極佳，爭霸路上每戰仍不會掉以輕心。32強戰在「美斯地頭」的邁亞密出擊，遇上神奇非洲球隊佛得角，勝望壓一之餘，入球中位數[3.5]球，「細」盤值博率更高。(球賽編號FB3015，7月4日06:00開賽)

成為首位連續7場世盃入球球員，球王美斯上仗分組賽在阿根廷穩取首名出線下，仍後備登場兼射入「埋齋」罰球，個人今屆3戰入6球，並提早為自己39歲生日送上賀禮，今屆金靴獎爭持激烈。球隊在該仗3比1輕取約旦時，教練史卡朗尼對比前仗作出9個正選調動，其中上屆世盃因傷缺席的貝迪斯中場盧施素(Lo Celso)，今屆首度登場擔正即先開紀錄表現佳；聯同中場新星尼高柏斯(Paz)，以及未復勇態的箭頭祖利安艾華利斯(Alvarez)等二線兵該仗擔大旗，為球隊由今場起17天內要連過5關力爭衛冕，提供充足彈藥。