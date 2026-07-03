世界盃｜日本主帥森保一為南韓出局辯護　洪明甫「潛逃」美國

世界盃的兩支東亞球隊都出局，南韓媒體在周四（2日）走到了日本隊返國後的記者會「踩場」，向日本隊主教練森保一尋求建議，這位日本隊教練就呼籲南韓媒體應該正面報道，並為南韓主帥的洪明甫辯護。不過洪明甫據南韓媒體指，他在南韓隊返國後2日，已回到美國的洛杉磯。

日本隊在周四分批返回日本，而森保一與日本足協人員在傍晚舉行世界盃後的記者會。有南韓媒體就走入到會場，並向森保一表示，南韓國內有意見應學習日本的人才培育，向森保一尋求建議。森保就表示；「我對南韓的情況並不完全理解，甚至乎是一無所知，所以不方便作出評價。但是我私下有與洪明甫教練談論過，我們既是朋友，也是對手。這（表現）不是最差的一屆，他為了國家隊不斷努力和拼搏了，雖然南韓隊未能夠在世界盃小組出線，但是至少還取得一場勝利。在第3場比賽是非常困難的，雖然沒有取得理想的結果，但他們已竭盡全力爭取勝利。」