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體育
出版：2026-Jul-03 11:28
更新：2026-Jul-03 11:28

世界盃｜日本主帥森保一為南韓出局辯護　洪明甫「潛逃」美國

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帶領南韓在世界盃出局的洪明甫。(路透社)

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世界盃的兩支東亞球隊都出局，南韓媒體在周四（2日）走到了日本隊返國後的記者會「踩場」，向日本隊主教練森保一尋求建議，這位日本隊教練就呼籲南韓媒體應該正面報道，並為南韓主帥的洪明甫辯護。不過洪明甫據南韓媒體指，他在南韓隊返國後2日，已回到美國的洛杉磯。

日本隊在周四分批返回日本，而森保一與日本足協人員在傍晚舉行世界盃後的記者會。有南韓媒體就走入到會場，並向森保一表示，南韓國內有意見應學習日本的人才培育，向森保一尋求建議。森保就表示；「我對南韓的情況並不完全理解，甚至乎是一無所知，所以不方便作出評價。但是我私下有與洪明甫教練談論過，我們既是朋友，也是對手。這（表現）不是最差的一屆，他為了國家隊不斷努力和拼搏了，雖然南韓隊未能夠在世界盃小組出線，但是至少還取得一場勝利。在第3場比賽是非常困難的，雖然沒有取得理想的結果，但他們已竭盡全力爭取勝利。」

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森保一返回日本後舉行記者會。(美聯社)

森保一：南韓隊上下應該獲得讚揚

森保一繼續為洪明甫辯護：「說實話，我們也沒達成了目標。在職業足球成績是很重要，但是這都只是結果論，這不代表你所有的事都是失敗的。我不知道南韓的國民評價如何，但是考慮到洪明甫教練、教練團以及球員們對國家付出的努力，我覺得他們應該獲得讚揚。」他續說：「我不太了解南韓的球員培育細節，但以我所知，那裡的體系似乎很嚴苛，球員會被不斷被淘汰，只有保持頂尖水平才能晉升。我不知道哪個體係才是正確，但日本有一套適合日本的體系，而且每位教練都充滿熱誠地工作。」他最後表示：「希望大家正面報道。」

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然而，洪明甫沒有理會在國內的批評。據南韓媒體的報道，洪明甫在隨球隊返回南韓之後，相隔2日就回到美國的洛杉磯住所休息。南韓媒體批評這位前南韓隊長在南韓足協聽證會之前就「逃走」，球迷擔心這是為逃避遭政界批判。

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