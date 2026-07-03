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體育
出版：2026-Jul-03 14:18
更新：2026-Jul-03 14:18

世界盃｜克羅地亞球迷掟水樽入場　不滿VAR推翻入球

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克羅地亞球迷在補時VAR推翻入球後，向球場投擲大量雜物。(路透社)

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克羅地亞在對葡萄牙的比賽，在補時的13分鐘加華度爾（Josko Gvardiol）的入球，被球證指越位在先判無效，引起克羅地亞的球迷不滿，他們大批向球場投擲包括水樽等的雜物，而加拿大人對克羅地亞球迷的行為非常不滿。

克羅地亞的比賽，在加拿大的多倫多舉行，也是多倫多球場今屆的最後一場比賽。克羅地亞今場有不少被推翻的入球，包括之前彼達蘇錫（Petar Sucic）的單刀被判越位。在補時的13分鐘，伊戈馬坦奴域（Igor Matanovic）接應傳中的頭槌二傳，先省中葡萄牙球員背部，然後由柏沙歷（Mario Pasalic）橫傳，加華度爾在門前射入追平，但是球證在翻看視像助理裁判（VAR）的片段後，認為在馬坦奴域二傳時，柏沙歷處於越位位置，而葡萄牙球員沒有意識觸球，故判定越位在先，入球無效。

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在有關裁決之後，引起了克羅地亞的球迷不滿，並且大批將包括水樽等的垃圾投擲入場，在葡萄牙一方的大門前造成堆積。雖然這種行為在歐洲聯賽「司空見慣」，不過對於加拿大的球迷來說就不同，他們批評在克羅地亞可能可以容忍，但加拿大不能，要求警察介入拘捕，同時也有加拿大人指這就是足球的恐怖。同時也有人提及日本球迷，他們會在場內執拾，與克羅地亞形成了對比。

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克羅地亞球迷向球場投擲雜物。(路透社)

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