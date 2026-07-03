世界盃｜克羅地亞球迷掟水樽入場　不滿VAR推翻入球

克羅地亞在對葡萄牙的比賽，在補時的13分鐘加華度爾（Josko Gvardiol）的入球，被球證指越位在先判無效，引起克羅地亞的球迷不滿，他們大批向球場投擲包括水樽等的雜物，而加拿大人對克羅地亞球迷的行為非常不滿。

克羅地亞的比賽，在加拿大的多倫多舉行，也是多倫多球場今屆的最後一場比賽。克羅地亞今場有不少被推翻的入球，包括之前彼達蘇錫（Petar Sucic）的單刀被判越位。在補時的13分鐘，伊戈馬坦奴域（Igor Matanovic）接應傳中的頭槌二傳，先省中葡萄牙球員背部，然後由柏沙歷（Mario Pasalic）橫傳，加華度爾在門前射入追平，但是球證在翻看視像助理裁判（VAR）的片段後，認為在馬坦奴域二傳時，柏沙歷處於越位位置，而葡萄牙球員沒有意識觸球，故判定越位在先，入球無效。