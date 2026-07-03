溫網｜港將張瑋桓女雙晉級　施維雅迪輕鬆打入第三圈

溫布頓網球賽，香港唯一晉身主賽圈的球手張瑋桓，在女雙首圈與俄羅斯拍檔迪荷洛娃（Anastasia Tikhonova）擊敗對手晉級。至於女單的比賽，上屆冠軍的施維雅迪（Iga Swiatek），次圈輕鬆贏盤數2:0晉身第3圈。

以替補身份出戰女雙的張瑋桓，與迪荷洛娃在首圈意大利的高絲雅列圖（Elisabetta Cocciaretto）與美國的李吉妮。張瑋桓的組合首盤率先把握到機會先破對手一次發球局，但第2局又被對手追回。之後她們在第5局又再破發，將局數反先3:2。其後張瑋桓與迪荷洛娃在第9局又破發，以局數6:3先取一盤。第2盤高絲雅列圖與李吉妮的組合將比賽迫`至決勝局，但張瑋桓組合還是以細分7:3勝出，盤數以2:0淘汰對手。下一圈對賽事7號種子，德國的施格蒙特（Laura Siegemund）與施禾娜莉娃（Vera Zvonareva）。張瑋桓的首個女子網球巡迴賽冠軍，就是擊敗過施禾娜莉娃。