歐洲足協（UEFA）確定，在新一季的歐洲賽事，不會執行國際足協（FIFA）在世界盃時實施的新例，禁止球員在爭議中掩嘴，違者即被罰紅牌。該例至今已有2名球員領紅牌被逐，但被不少的球員或名將批評。

這條被稱為「雲尼斯奧斯條款」的新例，起源正是歐洲足協的歐聯比賽，皇家馬德里的前鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Gianluca Prestianni），指控賓菲加的比列斯安甸尼（Gianluca Prestianni）涉歧視言論，但因為比列斯安甸尼當時掩着嘴，無法確定其說話，但比列斯甸安尼仍因為言論被UEFA罰停賽6場。而FIFA在事後決定在世界盃起，對在與對手爭執期間，用手掩嘴的球員罰紅牌，國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）曾指如果「行得正企得正」就不怕被看到，並在4月的國際足球理事會（IFAB）通過。