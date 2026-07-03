歐洲足協拒跟爭議新例　掩嘴唔會受罰

歐洲足協（UEFA）確定，在新一季的歐洲賽事，不會執行國際足協（FIFA）在世界盃時實施的新例，禁止球員在爭議中掩嘴，違者即被罰紅牌。該例至今已有2名球員領紅牌被逐，但被不少的球員或名將批評。
這條被稱為「雲尼斯奧斯條款」的新例，起源正是歐洲足協的歐聯比賽，皇家馬德里的前鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Gianluca Prestianni），指控賓菲加的比列斯安甸尼（Gianluca Prestianni）涉歧視言論，但因為比列斯安甸尼當時掩着嘴，無法確定其說話，但比列斯甸安尼仍因為言論被UEFA罰停賽6場。而FIFA在事後決定在世界盃起，對在與對手爭執期間，用手掩嘴的球員罰紅牌，國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）曾指如果「行得正企得正」就不怕被看到，並在4月的國際足球理事會（IFAB）通過。
歐洲足協在星期四就指，球證應該按具體的情況評估，如果是有掩蓋不道德行為情況，可判處黃牌。由於有關的判決被指是改變無罪推定，而是把所有行為都預設為有罪，引起爭議，並認為即使沒就甚麼都會被逐，同時也出現執法不一，在英格蘭對加納的比賽，英格蘭的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）也曾掩嘲與加納的佐敦阿休（Jordan Ayew）交流而未罰紅牌。而至今已有2名球員因此被逐，第一個是巴拉圭的米基爾阿米朗（Miguel Almiron），另一個是厄瓜多爾的軒卡派爾（Piero Hincapie）。