世界盃｜C朗粉絲網紅IShowSpeed　連環不幸錯過現場睇偶像入波

IShowSpeed原定美國時間的星期四（2日），從三藩市飛往多倫多觀看葡萄牙對克羅地亞的淘汰賽。不過在出發前他在社交媒體表示，他原本飛往加拿大的航班被取消了，並表示有沒有網民可以為他提供飛機，讓他可以去到多倫多看C朗。

美國千萬網紅的「IShowSpeed」是基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）球迷，本身已是人所共知。這個C朗狂迷藉着世界盃的機會在美國一直追着C朗與葡萄牙隊。然而在關鍵的32強比賽，他卻因為接連的不幸，被迫滯留三藩市，只能遠距離觀看偶像取得首個淘汰賽入球。

只能三藩市商場睇波

其後Speed最後找到了另一航班，可是在準備上機之際，飛機的機頭玻璃因為出現裂痕，航班又一次被取消。接連的不幸，讓他只好「認命」，留在三藩市看比賽。他表示：「我不能去加拿大看朗拿度了，我有兩班飛機，他們竟然都取消了。我不知應該怎麼做，對不起。我覺得我可能看不到朗拿度了。我愛大家。我還是會看比賽，但我去不了現場。我去不了，但我盡力了。」

之後他去到三藩市的一處商場，當地大螢幕有播放葡萄牙的比賽。他在看到了C朗射入12碼後，即表演他招牌的後空翻慶祝，然後在葡萄牙贏了後，他也做出C朗的招牌動作「SUUUIII」。葡萄牙下一場比賽對西班牙，將在美國中部的德州舉行，Speed今次應該趕得切過去。