世界盃｜西班牙門將西蒙破塵封36年不失球紀錄

西班牙門將的烏尼西蒙（Unai Simon），在對奧地利比賽力保不失之後，今屆賽事4場「零封」對手之餘，更是連續2屆賽事合共519分鐘不失球，打破1990年由意大利門將辛格（Walter Zenga）創造的紀錄。

29歲的西班牙正選門神西蒙，在今屆賽事其實只作出了4次撲救，而且全部都不在今場對奧地利。奧地利今場5次起腳，都未有為西蒙造成威脅。而這位畢爾包門將雖然並不算有名，但已創下了新的世界盃紀錄。他自上屆之後，連續4場力保不失，以519分鐘的不失球，打破由辛格保持的517分鐘不失球，當屆意大利世界盃，辛格有5場不失球。