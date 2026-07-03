世界盃｜西班牙門將西蒙破塵封36年不失球紀錄

西班牙門將的烏尼西蒙（Unai Simon），在對奧地利比賽力保不失之後，今屆賽事4場「零封」對手之餘，更是連續2屆賽事合共519分鐘不失球，打破1990年由意大利門將辛格（Walter Zenga）創造的紀錄。
29歲的西班牙正選門神西蒙，在今屆賽事其實只作出了4次撲救，而且全部都不在今場對奧地利。奧地利今場5次起腳，都未有為西蒙造成威脅。而這位畢爾包門將雖然並不算有名，但已創下了新的世界盃紀錄。他自上屆之後，連續4場力保不失，以519分鐘的不失球，打破由辛格保持的517分鐘不失球，當屆意大利世界盃，辛格有5場不失球。
西班牙主帥迪拉富恩迪（Luis De La Fuente）表示：「我為他感到自豪。我覺得他就像我家人一樣，我為他感到非常高興。」這位巴斯克守門員，力壓兩位在大球會效力的阿仙奴門將大衛拉耶（David Raya）及巴塞隆拿門將祖安加西亞（Joan Garcia）成為國家隊正選。西蒙自2015年就跟隨迪拉富恩迪，並為西班牙贏得歐洲U19錦標，之後他們在西班牙的青年軍一直合作，至2023年迪拉富恩迪接掌國家隊。迪拉富恩迪在對奧地利後表示：「他在這勝利擔當了重要位置，但這不僅僅是個人的功勞。這是整個團隊團結，共同努力防守的結果。」