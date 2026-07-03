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體育
出版：2026-Jul-03 18:51
更新：2026-Jul-03 18:51

世界盃｜曼聯名宿畢特批杜曹　中場選人與用人問題多多

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英格蘭主帥杜曹。(路透社)

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英格蘭雖然已經打入16強，不過英國國內的批評仍然不絕。前曼聯球星的畢特（Nicky Butt）批評主帥杜曹（Thomas Tuchel）的選人以及拒絕改變，可能會在之後付出代價。

曾在香港南華效力的畢特，在一個節目上指出，雖然英格蘭擊敗了剛果民主共和國，然而杜曹堅持己見的性格，既是優勢，也是劣勢：「他做事隨心所欲，根本不在乎傳媒和球迷，他就是固執己見。如果他們就這樣繼續贏波，當然沒人會在意。他甚至會被封為爵士，被奉為神明。不過，情況確實有點令人擔憂。他看起來就是那種固執、傲慢的教練，一意孤行。這對教練來說也是好事，並非壞事。他有自己的計劃，並且堅持執行，他不在乎周圍的嘈吵。」

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明奈目前未有上陣的機會。(路透社)

批評科頓彭馬未入選

但畢特指：「我不理其他人怎麼說，但這套陣容肯定有問題。他心裡肯定不會承認，但他百分之百清楚自己應該帶上阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold），在比賽還剩15分鐘，比數仍是0:0的時候，他看着替補席，肯定後悔沒帶菲爾科頓（Phil Foden）或高爾彭馬（Cole Palmer）。如果他贏不到這場比賽，他肯定會受到嚴厲的批評，會非常嚴厲。我真的不理解他的很多決定，這簡直是一團糟。」

畢特又對於杜曹對明奈（Kobbie Mainoo）的使用困惑：「我最不明白的是，為甚麼他根本不讓明奈上陣。我只是不明白。他甚至連3分鐘都不給明奈。他居然讓佐敦軒達臣（Jordan Henderson）先上陣，這當中肯定有問題。很明顯，杜曹不信任他的後防線，所以他才會派上2名防守中場。在對民主剛果這樣的球隊，這種做法簡直瘋狂。我認為明奈就應該上陣。在對加納、巴拿馬、民主剛果這些球隊，他本應該上陣的。」

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賴斯在對剛果民主共和國的比賽上陣。(路透社)

質疑賴斯帶傷上陣

畢特又指出，迪格蘭賴斯（Declan Rice）與艾利洛安達臣（Elliot Anderson）的一對中場，他覺得他們缺乏創造力：「杜曹把我們最好的中場球員，上個球季可能是歐洲最好的中場之一，放到了右後衛的位置，這確實是一個顯而易見的問題。賴斯肯定是有傷在身。他可能未完全恢復健康，所以我搞不懂杜曹為何不直接把他換下來休息，他接下來還有更重要的比賽。」

他續說：「艾利洛安達臣的狀態一直不太好，對陣剛果民主共和國的比賽他表現更差。他踢得有些困難，位置站得太後，迎球的位置也不對，缺乏足夠的推進的能力，也未能有效突破對方防線。」

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