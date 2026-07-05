熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 歐洲熱浪 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jul-05 06:59
更新：2026-Jul-05 06:59

世界盃｜英格蘭作客墨西哥地獄主場　服用「偉哥」抗高原反應？

分享：
世界盃｜英格蘭作客墨西哥地獄主場　服用「偉哥」抗高海拔反應？（路透社）

世界盃｜英格蘭作客墨西哥地獄主場　服用「偉哥」抗高海拔反應？（路透社）

adblk4

2026世界盃十六強大戰一觸即發，英格蘭將作客墨西哥，挑戰傳說中的「地獄主場」阿茲特克球場（Estadio Azteca）

面對超過2,200米的高海拔氣候，「三獅軍團」除了要面對主場球迷的狂熱吶喊外，更要克服稀薄空氣帶來的生理極限。為了解決這個燃眉之急，有傳英格蘭醫療團隊使出一個令人意想不到的奇招：向球員提供俗稱「偉哥」的威而鋼，以應付嚴重的高原反應。

英格蘭於32強憑著哈利卡尼梅開二度，絕地反勝剛果。（路透社） 英格蘭於32強憑著哈利卡尼梅開二度，絕地反勝剛果。（路透社） 英格蘭於32強憑著哈利卡尼梅開二度，絕地反勝剛果。（路透社） 英格蘭於32強憑著哈利卡尼梅開二度，絕地反勝剛果。（路透社） 英格蘭於32強憑著哈利卡尼梅開二度，絕地反勝剛果。（路透社） 英格蘭於32強憑著哈利卡尼梅開二度，絕地反勝剛果。（路透社） 英格蘭於32強憑著哈利卡尼梅開二度，絕地反勝剛果。（路透社） 英格蘭於32強憑著哈利卡尼梅開二度，絕地反勝剛果。（路透社） 英格蘭於32強憑著哈利卡尼梅開二度，絕地反勝剛果。（路透社）

稀薄空氣成最強對手　墨西哥地獄主場威力驚人

位於墨西哥城的阿茲特克球場，海拔高達約2,200米（約7,350英尺）。在這種高海拔下，空氣密度和氧氣含量會顯著下降。對於習慣在歐洲海平面環境作賽的英格蘭球員來說，絕對是體能的終極考驗。高強度跑動後，球員容易出現氣喘、頭暈，甚至肌肉缺氧等症狀。

反觀墨西哥在阿茲特克球場的戰績彪炳，在過去89場主場賽事中僅錄得兩場敗仗，上一次落敗更要追溯至2013年。今屆世界盃他們在主場發揮出色，分組賽至淘汰賽一直未有失球，上輪32強更以2:0輕取厄瓜多爾，狀態如日中天。

adblk5
墨西哥乘主場之利，今屆表現令人驚喜。（路透社）

墨西哥乘主場之利，今屆表現令人驚喜。（路透社）

BBC記者實測於墨西哥城跑步狀況：

「偉哥」變身救星？　醫學研究指助血管擴張

「偉哥」最為人熟知的功效，莫過於治療男性性功能障礙，但事實上它在醫學上還有另一項重要用途。威而鋼的化學成分為「西地那非」（Sildenafil），起初研發時是為了擴張血管。

根據醫學研究，西地那非能有效擴張肺部血管，從而降低肺動脈壓力。在空氣稀薄的高海拔環境中，它能促進血液循環，提高紅血球攜氧量，幫助運動員維持心肺耐力，並減輕因缺氧引起的頭痛與眩暈。這項「偏方」在球壇並非首創，早在2019年，阿根廷球隊聖達菲聯隊（Union de Santa Fe）前往厄瓜多爾首都基多（海拔達2,850米）作賽時，便曾讓球員服用「偉哥」來適應高地環境。

adblk6
世界盃2026香港免費直播25場場次，包括1場32強及2場16強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括2場8強及2場4強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃酒吧睇波好去處（資料截至6月11日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月22日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃睇波餐廳好去處（資料截至6月26日）

杜曹面臨嚴峻考驗　坦言：「已作最壞打算」

賽前英格蘭領隊杜曹接受訪問時，認為球隊將會在惡劣環境作賽：「我預計情況會非常惡劣，亦已做好最壞打算，且看屆時會發生甚麼事。我們只需專注於自己能控制的事情，那就足夠了。」

對於高海拔這個致命傷，杜曹並未逃避，反而預告球隊在開局將會非常痛苦：「高海拔作賽確實是一個劣勢，但事實就是對手已經完全適應。我預期我們在開局首10至20分鐘會踢得相當吃力，但只要捱過這段時間，我們就會重回正軌。」

adblk7

英格蘭對墨西哥的大戰，將於香港時間7月6日早上8時上演。

世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖） 世界盃2026走線圖@am730 0608
世界盃2026分組賽出線形勢及淘汰賽賽程懶人包 世界盃2026最佳第三名榜，前8名出線（截至6月29日12:15） 世界盃2026 16強賽程，7月5日加拿大對摩洛哥及巴拉圭對法國（am730製圖） 世界盃2026 16強賽程，7月6日巴西對挪威，墨西哥對英格蘭（am730製圖） 世界盃2026 16強賽程，7月7日葡萄牙對西班牙、美國對比利時（am730製圖） 世界盃2026 16強賽程，7月8日阿根廷對埃及及瑞士對哥倫比亞（am730製圖） 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月25日11:00） 世界盃2026分組賽B組形勢（截至6月26日05:00） 世界盃2026分組賽C組形勢（截至6月25日08:00） 世界盃2026分組賽D組形勢，美國、澳洲及巴拉圭出線 世界盃2026分組賽E組形勢 世界盃2026分組賽F組形勢 世界盃2026，G組形勢比利時及埃及出線（截至6月27日13:05） 世界盃2026分組賽H組形勢，西班牙及佛得角出線（截至6月27日10:10） 世界盃2026分組賽I組形勢，法國、挪威及塞內加爾出線32強 世界盃2026分組賽J組形勢 世界盃2026分組賽K組形勢，哥倫比亞、葡萄牙及剛果民主共和國出線 世界盃2026分組賽J組形勢，英格蘭、克羅地亞及加納出線32��� 世界盃2026分組賽

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務