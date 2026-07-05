世界盃｜英格蘭作客墨西哥地獄主場　服用「偉哥」抗高原反應？

2026世界盃十六強大戰一觸即發，英格蘭將作客墨西哥，挑戰傳說中的「地獄主場」阿茲特克球場（Estadio Azteca）。 面對超過2,200米的高海拔氣候，「三獅軍團」除了要面對主場球迷的狂熱吶喊外，更要克服稀薄空氣帶來的生理極限。為了解決這個燃眉之急，有傳英格蘭醫療團隊使出一個令人意想不到的奇招：向球員提供俗稱「偉哥」的威而鋼，以應付嚴重的高原反應。

稀薄空氣成最強對手 墨西哥地獄主場威力驚人 位於墨西哥城的阿茲特克球場，海拔高達約2,200米（約7,350英尺）。在這種高海拔下，空氣密度和氧氣含量會顯著下降。對於習慣在歐洲海平面環境作賽的英格蘭球員來說，絕對是體能的終極考驗。高強度跑動後，球員容易出現氣喘、頭暈，甚至肌肉缺氧等症狀。 反觀墨西哥在阿茲特克球場的戰績彪炳，在過去89場主場賽事中僅錄得兩場敗仗，上一次落敗更要追溯至2013年。今屆世界盃他們在主場發揮出色，分組賽至淘汰賽一直未有失球，上輪32強更以2:0輕取厄瓜多爾，狀態如日中天。

BBC記者實測於墨西哥城跑步狀況：

How hard is it to run at high altitude? 🤔



This is something the England team will have to face tomorrow in their last-16 tie against Mexico in Mexico City 🇲🇽 pic.twitter.com/qJiBq7rLZz — BBC Sport (@BBCSport) July 4, 2026

「偉哥」變身救星？ 醫學研究指助血管擴張 「偉哥」最為人熟知的功效，莫過於治療男性性功能障礙，但事實上它在醫學上還有另一項重要用途。威而鋼的化學成分為「西地那非」（Sildenafil），起初研發時是為了擴張血管。 根據醫學研究，西地那非能有效擴張肺部血管，從而降低肺動脈壓力。在空氣稀薄的高海拔環境中，它能促進血液循環，提高紅血球攜氧量，幫助運動員維持心肺耐力，並減輕因缺氧引起的頭痛與眩暈。這項「偏方」在球壇並非首創，早在2019年，阿根廷球隊聖達菲聯隊（Union de Santa Fe）前往厄瓜多爾首都基多（海拔達2,850米）作賽時，便曾讓球員服用「偉哥」來適應高地環境。

杜曹面臨嚴峻考驗 坦言：「已作最壞打算」 賽前英格蘭領隊杜曹接受訪問時，認為球隊將會在惡劣環境作賽：「我預計情況會非常惡劣，亦已做好最壞打算，且看屆時會發生甚麼事。我們只需專注於自己能控制的事情，那就足夠了。」 對於高海拔這個致命傷，杜曹並未逃避，反而預告球隊在開局將會非常痛苦：「高海拔作賽確實是一個劣勢，但事實就是對手已經完全適應。我預期我們在開局首10至20分鐘會踢得相當吃力，但只要捱過這段時間，我們就會重回正軌。」

英格蘭對墨西哥的大戰，將於香港時間7月6日早上8時上演。