世界盃｜哥倫比亞小勝加納　獲最後一個16強席位

哥倫比亞成為最後一支的16強隊伍。在世界盃32強的最後一場比賽，哥倫比亞在肯薩斯城的球場，憑上半場的入球，以1:0擊敗加納，9支非洲球隊晉級，僅餘2隊入16強。

分組力壓葡萄牙首名出線的哥倫比亞，對上L組第3名的加納。今場的勝方將會對上瑞士。兩隊今場未入波就先有球員因傷換出，哥倫比亞先有祖安哥度巴（Jhon Cordoba）在8分鐘傷出，而加納的施拿耶（Marvin Senaya）亦在13分鐘傷出，開賽未夠15分鐘各換了一次人。