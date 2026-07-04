世界盃｜哥倫比亞小勝加納　獲最後一個16強席位

哥倫比亞成為最後一支的16強隊伍。在世界盃32強的最後一場比賽，哥倫比亞在肯薩斯城的球場，憑上半場的入球，以1:0擊敗加納，9支非洲球隊晉級，僅餘2隊入16強。
分組力壓葡萄牙首名出線的哥倫比亞，對上L組第3名的加納。今場的勝方將會對上瑞士。兩隊今場未入波就先有球員因傷換出，哥倫比亞先有祖安哥度巴（Jhon Cordoba）在8分鐘傷出，而加納的施拿耶（Marvin Senaya）亦在13分鐘傷出，開賽未夠15分鐘各換了一次人。
加納門將多次力挽狂瀾
不過哥倫比賽在14分鐘就取得領先，後備入替的路爾斯蘇亞雷斯（Luis Suarez）右路傳中去遠柱，祖漢阿里亞斯（Jhon Arias）為哥倫比亞打開紀錄。上半場哥倫比亞的控球達66.9%，要不是阿迪薛基（Lawrence Ati-Zigi）多次力挽狂瀾，哥倫比亞可能已拉開比數，半場哥倫比亞僅領先1:0。
換邊之後形勢仍是哥倫比亞佔優，不過加納取回一些的機會。然而哥倫比亞又差點拉開比數，哥倫比亞的一次反攻，路易斯迪亞斯（Luis Diaz）飛剷將球撞入網，但旁證清楚指出越位，入球無效。哥倫比亞及後仍有不少攻勢，但是阿迪薛基也有水準演出，最終哥倫比亞以1:0擊敗加納，哥倫比亞晉身16強，將與瑞士交鋒。