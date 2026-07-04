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體育
出版：2026-Jul-04 11:54
更新：2026-Jul-04 11:54

世界盃｜加拿大指雲加越位建議令17個詐糊判入　包括C朗對克羅地亞一球

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C朗在對克羅地亞的比賽，有一個入球被判越位。(美聯社)

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加拿大的聯賽在目前試行由前阿仙奴領隊雲加（Arsene Wenger），提出的新越位方案，他們在星期五（3日）報告，指出如果按照他們的新越位模式，今屆有17個被判「詐糊」的越位球，將當成入球，當中包括基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在對克羅地亞的一球。

根據雲加提出的「明顯」越位建議，進攻球員必須是明顯與防守球員有差距才會被判定越位，意味目前的平排，或是在部份與對手重疊之下，都不會被認定越位。雲加指有關建議目的是鼓勵進攻以及令比賽更為流暢。而國際足協（FIFA）在今年亦與加拿大超級聯賽（CPL）試行。CPL的執行副總裁施密爾奧迪斯（Costa Smyrniotis）在觀看葡萄牙對克羅地亞的比賽後表示：「在世界盃後，與國際足協的對話將會非常有趣。」他們指出，直至葡萄牙的比賽為止，至少有17個被判越位而取消的入球，會在有關的越位制度下被判有效。

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同時他也提到克羅地亞最後的越位球：「關於『那應該是個入球』的爭議一直就很多，在昨晚球場外，克羅地亞的球迷抱怨被錯判了入球機會，對那個越位耿耿於懷。現在加拿大超級聯賽正嘗試以一種新規則，我認為是更公平，更易於理解的方式來修正規則。如果一切順利，這會使進攻方獲得一些優勢，令比賽更加精彩和娛樂性。」

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