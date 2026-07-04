熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 歐洲熱浪 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jul-04 12:34
更新：2026-Jul-04 12:34

世界盃｜國際足協傳提早墨西哥對英格蘭時間　最終演變成鬧劇

分享：
AP26185082353310

英格蘭抵達墨西哥城，為16強比賽備戰。(美聯社)

adblk4

英格蘭原定在香港時間的星期一（6日）上午8時，在墨西哥的阿茲特克球場迎戰墨西哥。不過媒體報道，國際足協（FIFA）突然提出將比賽提前6小時舉行，原因是預告在比賽時間可能有雷暴，不過經過兩支隊伍與FIFA進行了5個半小時的爭議後，比賽如期在同樣時間展開。

事件起源於有墨西哥記者爆料，指FIFA在考慮將比賽提早6個小時舉行。而原因是因為天氣預報在比賽的時間，阿茲特克球場周邊會出現雷暴，因此FIFA擔心雷暴及水浸對比賽造成潛在影響。據報英國記者之後向英格蘭足總查詢，但對方卻對事件並不知情，之後開始派人打探，在約個半小時後才得悉有關的計劃。然而參賽雙方的英格蘭及墨西哥足協，都對於FIFA於開賽前不足48小時作出更改而不滿。

adblk5
2026 07 04T032514Z 89690857 RC2J6MA61FAP RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP ENG ARRIVAL

英格蘭抵達墨西哥城，為16強比賽備戰。(美聯社)

兩支參賽球隊皆不滿改期

在當時，英格蘭還在肯薩斯城的基地，準備出發到墨西哥城。而兩國足協都指出，更改時間會對球迷行程、在大型活動的物流保障以及球隊備戰都有影響。而在英格蘭隊出發到墨西哥時，摩根羅渣士（Morgan Rogers）及拉舒福特（Marcus Rashford）已被通知，故他們聲稱不會造成影響。在墨西哥，主教練的阿古尼（Javier Aguirre）批評決定是狠狠踢了一腳，而墨西哥媒體之後指，英國廣播公司（BBC）在參與協調，之後BBC聲明否認。

在有關消息傳出的5個半小時後，正當外界等待公布更改時，墨西哥媒體又指FIFA在考慮撤回。媒體估計是因為參賽球隊皆不滿，以及包括物流安排等問題。其後墨西哥記者在社交平台表示：「很好，似乎國際足協在更改賽程上作出了讓步。」其後英國方面證實，英格蘭足總仍在與FIFA等溝通，要求不要更改比賽時間。而之後FIFA最終決定維持現狀。報道指，FIFA是因應極端天氣而可以造成的影響，希望將影響降至最低。

adblk6
世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖） 世界盃2026走線圖@am730 0608
世界盃2026香港免費直播25場場次，包括1場32強及2場16強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括2場8強及2場4強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃酒吧睇波好去處（資料截至6月11日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月22日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃睇波餐廳好去處（資料截至6月26日）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務