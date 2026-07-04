世界盃｜國際足協傳提早墨西哥對英格蘭時間　最終演變成鬧劇

英格蘭原定在香港時間的星期一（6日）上午8時，在墨西哥的阿茲特克球場迎戰墨西哥。不過媒體報道，國際足協（FIFA）突然提出將比賽提前6小時舉行，原因是預告在比賽時間可能有雷暴，不過經過兩支隊伍與FIFA進行了5個半小時的爭議後，比賽如期在同樣時間展開。

事件起源於有墨西哥記者爆料，指FIFA在考慮將比賽提早6個小時舉行。而原因是因為天氣預報在比賽的時間，阿茲特克球場周邊會出現雷暴，因此FIFA擔心雷暴及水浸對比賽造成潛在影響。據報英國記者之後向英格蘭足總查詢，但對方卻對事件並不知情，之後開始派人打探，在約個半小時後才得悉有關的計劃。然而參賽雙方的英格蘭及墨西哥足協，都對於FIFA於開賽前不足48小時作出更改而不滿。