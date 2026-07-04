世界盃｜國際足協傳提早墨西哥對英格蘭時間　最終演變成鬧劇

英格蘭原定在香港時間的星期一（6日）上午8時，在墨西哥的阿茲特克球場迎戰墨西哥。不過媒體報道，國際足協（FIFA）突然提出將比賽提前6小時舉行，原因是預告在比賽時間可能有雷暴，不過經過兩支隊伍與FIFA進行了5個半小時的爭議後，比賽如期在同樣時間展開。
事件起源於有墨西哥記者爆料，指FIFA在考慮將比賽提早6個小時舉行。而原因是因為天氣預報在比賽的時間，阿茲特克球場周邊會出現雷暴，因此FIFA擔心雷暴及水浸對比賽造成潛在影響。據報英國記者之後向英格蘭足總查詢，但對方卻對事件並不知情，之後開始派人打探，在約個半小時後才得悉有關的計劃。然而參賽雙方的英格蘭及墨西哥足協，都對於FIFA於開賽前不足48小時作出更改而不滿。
兩支參賽球隊皆不滿改期
在當時，英格蘭還在肯薩斯城的基地，準備出發到墨西哥城。而兩國足協都指出，更改時間會對球迷行程、在大型活動的物流保障以及球隊備戰都有影響。而在英格蘭隊出發到墨西哥時，摩根羅渣士（Morgan Rogers）及拉舒福特（Marcus Rashford）已被通知，故他們聲稱不會造成影響。在墨西哥，主教練的阿古尼（Javier Aguirre）批評決定是狠狠踢了一腳，而墨西哥媒體之後指，英國廣播公司（BBC）在參與協調，之後BBC聲明否認。
在有關消息傳出的5個半小時後，正當外界等待公布更改時，墨西哥媒體又指FIFA在考慮撤回。媒體估計是因為參賽球隊皆不滿，以及包括物流安排等問題。其後墨西哥記者在社交平台表示：「很好，似乎國際足協在更改賽程上作出了讓步。」其後英國方面證實，英格蘭足總仍在與FIFA等溝通，要求不要更改比賽時間。而之後FIFA最終決定維持現狀。報道指，FIFA是因應極端天氣而可以造成的影響，希望將影響降至最低。