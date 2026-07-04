世界盃｜佛得角奇妙之旅告終　禾仙夏：絕對要為成就感到自豪

作為世界盃最小的淘汰賽球隊，佛得角力戰至加時不敵阿根廷，就連阿根廷主帥的史卡朗尼（Lionel Scaloni）都讚對手表現。為佛得角把守最後一關的禾仙夏（Vozinha），在賽後就表示，他們能夠與阿根廷勢均力敵，雖然沒能取得結果，但是今屆世界盃的成就，球隊必定要感到滿意和自豪。

40歲的禾仙夏，在今屆賽事2度為佛得角力保不失，在今場卻3次被阿根廷天破大門，他賽後表示：「我們球隊戰鬥過，我們球隊付出了一切去爭取這場勝利。我們沒法做到，我們可以為賽果而傷感。不過我們絕對有理由，為我們今屆世界盃的每一場踢過的比賽，以及取得的成就感到滿意和自豪。」他指：「我們提升佛得角國家隊在世界上的名聲。今日，我們是與阿根廷隊勢均力敵。」