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體育
出版：2026-Jul-04 13:08
更新：2026-Jul-04 13:08

世界盃｜佛得角奇妙之旅告終　禾仙夏：絕對要為成就感到自豪

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佛得角門將禾仙夏。(路透社)

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作為世界盃最小的淘汰賽球隊，佛得角力戰至加時不敵阿根廷，就連阿根廷主帥的史卡朗尼（Lionel Scaloni）都讚對手表現。為佛得角把守最後一關的禾仙夏（Vozinha），在賽後就表示，他們能夠與阿根廷勢均力敵，雖然沒能取得結果，但是今屆世界盃的成就，球隊必定要感到滿意和自豪。

40歲的禾仙夏，在今屆賽事2度為佛得角力保不失，在今場卻3次被阿根廷天破大門，他賽後表示：「我們球隊戰鬥過，我們球隊付出了一切去爭取這場勝利。我們沒法做到，我們可以為賽果而傷感。不過我們絕對有理由，為我們今屆世界盃的每一場踢過的比賽，以及取得的成就感到滿意和自豪。」他指：「我們提升佛得角國家隊在世界上的名聲。今日，我們是與阿根廷隊勢均力敵。」

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佛得角的主教練布比斯達。(美聯社)

主帥布比斯達：沒有人可以入阿根廷兩球

教練的布比斯達（Bubista）就指：「我不認為有其他隊可以入到阿根廷2球。這展現了我們球隊的風格以及他們的技術水平。我們盡了全力，而且表現得非常勇敢。我為我的隊員們感到無比自豪。能夠兩度追平，這展現我們球隊擁有的韌力，我對我們​​在整個賽事中的表現感到非常自豪。我唯一可以做，是感謝球隊的付出，以及展示他們的拚搏精神。」阿根廷教練的史卡朗尼都表示：「我必須承認，對手表現出色。現實時，有人說沒有容易的對手，而佛得角證明了他們是很強的球隊。」

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佛得角人口只有阿根廷的1%，而他們雖然出局，不過佛得角將獲得1,100萬美元的獎金。布比斯達指：「這是我們首次來到這裡，而我們做得相當好。我們可能是個細小的國家，不過我們可以對抗最好的隊伍。我們需要更好，而我們希望進步，令我們有更多機會面對強隊，並有更大可能取勝。球員應為他們在整個賽事的表現，以及代表國家隊而感到自豪。」

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