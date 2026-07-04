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體育
出版：2026-Jul-04 14:29
更新：2026-Jul-04 14:29

世界盃｜埃及指控達拉斯警察　酒店推撞球員及球隊總監

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埃及球員的查斯古特在賽前與球迷簽名期間，被警察推撞。(路透社)

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埃及隊指控，美國達拉斯的警察在球隊下榻的酒店，對球隊的總監以及一位埃及球員推撞。達拉斯警察其後指是因為沒有證件的人進入酒店而採取行動。

根據當地媒體表示，事發在星期五（3日），埃及在當地對壘澳洲之前。埃及的馬密特查斯古特（Mahmoud Trezeguet）在酒店的大堂與一名男子及他的兒子合照，期間遭到達拉斯警察的推撞。埃及的發言人向路透社表示：「一名男子和他的兒子想與伊巴謙哈辛（Ibrahim Hassan，埃及隊總監）及查斯古特合照，並且獲得國家隊的總監批准。然而一個保安人員介入，並推開那位球迷，並包括查斯古特和哈辛，儘管球員和總監當時都在他們指定的區域內。伊巴謙要求保安人員以正常的方式對待球迷。」

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對於有關指控，達拉斯警察在社交媒體上回應：「達拉斯警察在應一間酒店的保安部門要求，前往當地處理一宗未有許可證件的人士試圖闖入酒店的事件。在事後發現，有關人員未能依規定出示證件。現場情況最後得到控制，而達拉斯警察與球隊的代表會面，了解他們的要求，事件已得到解決。」

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