世界盃｜英格蘭重返傷痛之地　施路頓稱已放下「上帝之手」怨恨

英格蘭在香港時間星期一（6日）的上午8時，在墨西哥的阿茲特克球場面對東道主的墨西哥。這個球場不單是位處於高原地帶，更是英格蘭悲痛之地。在40年前的墨西哥世界盃，英格蘭在八強對阿根廷，當時的阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）就是在這個場地梅開二度，擊敗英格蘭，當中包括史上有名的「上帝之手」。 阿茲特克球場不單是中美洲最大的球場，也是首個主辦過兩屆世界盃決賽的場地。在1986年的世界盃，阿根廷就在此球場擊敗西德成為冠軍。而在八強對英格蘭的比賽，至今仍然廣受討論。當屆阿根廷的馬勒當拿技驚四座之餘，在對英格蘭的「上帝之手」，更表現他為求勝利的不擇手斷。因此這對英格蘭是個惡夢，當時的英格蘭門將施路頓（Peter Shilton）談及40年的後的感覺。

施路頓表示，對於原本覺得可以晉級，以及有被欺詐的感覺，一直困擾着他，他當時仍經常對此感到失望。他表示是直到一部有關於阿根廷在1986年的世界盃紀錄片，以及後來與當時的阿根廷球員接觸，才讓他開始放下：「嗯，這件事已經過去40年，我想是時候放下這件事。去了我與連尼加（Gary Lineker）、班尼斯（John Barnes）以及阿根廷球員去馬德里為這部紀錄片。我見到了當日有份比賽的一些球員，說實話，當時我非常激動，他們對我非常熱情，讓我有點不知所措。我遇到很多阿根廷的球員，他們還和那時一樣，非常友善。」

施路頓：當時有VAR就會不算 已經76歲的施路頓不單是覺得第一球的「上帝之手」是欺詐，第二球被稱為「世紀金球」馬勒當拿一個扭過幾個英格蘭球員射入的入球，在之前英格蘭的荷杜（Glenn Hoddle）是先被侵犯，施路頓覺得當時英格蘭受到不公平的待遇：「我覺得我們可以繼續走下去並贏得世界盃。我們有一些好的機會，狀態也很好。所以我才那麼耿耿於懷。但很顯然，如果當時有VAR，那個入球肯定不算。就這麼簡單。顯然，我們都覺得受到了不公平對待。但問題是，足球場上發生的事，時間無法倒流。你只能接受現實。」

「比克福特 是我退出後英格蘭最好守門員」 作為英格蘭史上最多上陣的球員，以及英格蘭最偉大的門將，施路頓希望哈利卡尼（Harry Kane）能打破自己的上陣紀錄，同時他認為比克福特（Jordan Pickford）是英格蘭國前最佳的門將。他說：「我從小就有看佐敦（比克福特），他一直有在進步。我喜歡他指揮防守、以及協助隊友的方式。他的傳球非常出色，能從50碼外精準地把球送到隊友腳下。如今，腳下技術好非常重要。他是自我退出英格蘭國家隊以來最好的守門員，我非常認同他。而且我認為他應付12碼也很出色。」

至於卡尼，目前已118次國際賽上陣，距離施路頓的125場紀錄差7場，施路頓指：「哈利有很好機會，我認為你應該可以打破這紀錄。他是一個偉大的領袖，英格蘭的偉大代表。他能取得入球，對於一名前鋒來說，打破我的紀錄足以證明他的體能和敬業精神。轉會到德國對他很有幫助，因為德國聯賽有一個月的歇冬期，這顯然讓他得到充分的休息。他踢的是真正的比賽。他不是那種為了多出場而在後備上陣半場或10分鐘的球員，這種情況以前也發生過。卡尼不會這樣做。所以，這也是我非常尊重他的原因。」