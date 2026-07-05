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體育
出版：2026-Jul-05 10:46
更新：2026-Jul-05 10:46

世界盃｜ 突尼西亞教練上任18日辭職 決賽周現主帥失業潮

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世界盃｜ 突尼西亞教練上任18日辭職 決賽周現主帥失業潮

世界盃｜ 突尼西亞教練上任18日辭職 決賽周現主帥失業潮

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曾在2022世界盃帶領沙特阿拉伯反勝阿根廷的教練列拿特（Herve Renard），在今屆世界盃因突尼西亞首戰慘敗後辭退林姆治（Sabri Lamouchi）後臨時頂上。但他帶隊2場都見負，未能帶領這支北非球隊晉級，因此上任18日就辭職，成為今屆世界盃決賽周期間第9名離任主教練。

突尼西亞今屆3戰全敗出局，3場失12球更打破分組賽最多失球紀錄。 列拿特（Herve Renard）-突尼西亞分組賽出局後辭職 林姆治（Sabri Lamouchi）-突尼西亞分組賽首戰後被辭退 奇勒（Steve Clarke）-蘇格蘭分組賽出局後辭職 高碧（Miroslav Koubek）-捷克分組賽出局後被辭退 比爾沙（Marcelo Bielsa）-烏拉圭分組賽出局後辭職 洪明甫-南韓分組賽出局後辭職 比卡斯斯（Sebastián Beccacece）-厄瓜多爾32強出局後辭職 朗奴高文（Ronald Koeman）-荷蘭32強出局後辭職 尼高士文（Julian Nagelsmann）-德國32強出局後辭職

3場失12球破世界盃紀錄

突尼西亞分組賽首戰以1:5慘敗予瑞典，賽後突尼西亞足協解僱主帥的林姆治（Sabri Lamouchi）成為今屆「第一滴血」，亦令林姆治成為世界盃歷史上，第1名在首場後就解僱的教練。突尼西亞改以列拿特（Herve Renard）接手帶領餘下兩場分組賽，然而先後以0︰4不敵日本及1︰3負荷蘭，令突尼西亞今屆3戰全敗出局，3場失12球更打破單屆分組賽最多失球紀錄。

這名57歲法國籍教練在IG Storry向突尼西亞道別︰「我向突尼西亞足協致以最真誠謝意，感謝給予機會帶隊出戰2026年世界盃。為突尼西亞出是無上榮耀，令我終身難忘。我衷心祝福突尼西亞未來一切順利。感謝所有一路陪伴我的人，祝大家此後萬事順利，這段旅程就此落幕。」

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早前蘇格蘭主帥奇勒、捷克主帥高碧、烏拉圭主帥比爾沙、南韓主帥洪明甫先後因球隊未能晉級世界盃32強而請辭或被辭退。32強出局後，厄瓜多爾教練比卡斯斯、荷蘭教練朗奴高文及昨日德國教練尼高士文亦先後辭職。

世界盃2026離任教練︰

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